O Mundial de Clubes começa no dia 14 de junho e, na última terça-feira (06) Donald Trump e Gianni Infantino, presidente da Fifa, se reuniram para debater a força-tarefa criada pelos Estados Unidos na competição. A medida foi anunciada em março pelo presidente norte-americano na série de decretos criados por ele.

A força-tarefa dos Estados Unidos servirá para a Copa do Mundo de 2026, mas será implementada pela primeira vez no Mundial de Clubes. O próprio presidente será o comandante da força-tarefa que será responsável pela segurança dos dois campeonatos.

Donald Trump e Gianni Infantino se encontraram em reunião de força-tarefa para torneios nos Estados Unidos (Foto: Divulgação / FIfa)

"A força-tarefa ajudará a planejar o maior, mais seguro e mais extraordinário campeonato de futebol da história", disse Trump.

Os Estados Unidos recebem os dois novos modelos do Mundial de Clubes e da Copa do Mundo. O torneio de times de todos os continentes terá a presença de 32 equipes pela primeira vez. Já o torneio de seleções terá 48 nações e o maior número de jogos da história em uma Copa.

Evento reuniu autoridades dos EUA e da Fifa (Foto: Divulgação / Fifa)

Trump e Infantino falaram sobre as medidas no salão oval da Casa Branca em um evento que contou com a presença das taças do Mundial de Clubes e da Copa do Mundo. O presidente dos Estados Unidos anunciou que Andrew Giuliani, filho de Rudy Giuliani, prefeito de Nova York entre os anos de 1994 e 2001, será o diretor-executivo do grupo.

Carlos Cordeiro, ex-presidente da federação de futebol dos Estados Unidos, será o conselheiro sênior do presidente da FIFA, como conselheiro sênior da Força-Tarefa. No evento, Gianni Infantino também agradeceu ao governo Donald Trump pelo apoio e comprometimento para a realização dos dois torneios.

Confira os grupos do Mundial de Clubes

Grupo A

Palmeiras (BRA)

Porto (POR)

Al Ahly (EGI)

Inter Miami (EUA)

Grupo B

Paris Saint-Germain (FRA)

Atlético de Madrid (ESP)

Botafogo (BRA)

Seattle Sounders (EUA)

Grupo C

Bayern de Munique (ALE)

Auckland City (NZL)

Boca Juniors (ARG)

Benfica (POR)

Grupo D

Flamengo (BRA)

Espérance de Túnis (TUN)

Chelsea (ING)

América do México e LAFC disputam vaga em partida única no grupo D.

Grupo E

River Plate (ARG)

Urawa Red Diamonds (JAP)

Monterrey (MEX)

Internazionale (ITA)

Grupo F

Fluminense (BRA)

Borussia Dortmund (ALE)

Ulsan (COR)

Mamelodi Sundowns (AFS)

Grupo G

Manchester City (ING)

Wydad Casablanca (MAR)

Al Ain (EAU)

Juventus (ITA)

Grupo H

Real Madrid (ESP)

Al Hilal (SAU)

Pachuca (MEX)

FC Salzburg (AUT)