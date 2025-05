A surpreendente exclusão do Club León do Mundial de Clubes da FIFA 2025, oficializada nesta semana, parecia acabar com as esperanças de jogadores como James Rodríguez e Andrés Guardado de disputar o torneio. No entanto, segundo o jornalista Juan Castro, do jornal espanhol Marca, ainda há uma chance de o meia colombiano participar da competição — mas com outra camisa.

Segundo a reportagem, o Pachuca, clube que pertencente ao mesmo grupo empresarial (Grupo Pachuca), pode requisitar James por empréstimo durante a janela especial de transferências aberta pela FIFA de 1º a 10 de junho, criada especificamente para ajustes de elenco antes do início do novo formato do Mundial de Clubes.

A ideia seria que James defendesse o Pachuca por um período de cerca de um mês, atuando na competição em solo norte-americano. Caso concretizada, a ideia seria vista como estratégica: manter uma das estrelas do torneio em campo, justificar o investimento milionário feito pelo León na contratação do colombiano e, ao mesmo tempo, reforçar a visibilidade do Grupo Pachuca no torneio.

A matéria da Marca aponta ainda que dirigentes do grupo já trabalham nos bastidores para viabilizar legalmente essa manobra. A exclusão do León ocorreu devido à violação das regras de multipropriedade da FIFA, uma vez que tanto León quanto Pachuca pertencem ao mesmo grupo. Isso abriu espaço para uma disputa entre Club América e Los Angeles FC, marcada para o fim de maio, para definir quem ficará com a vaga do grupo da Concacaf — o mesmo do Flamengo.

James Rodríguez chegou ao León em 2025 (Foto: Yuri Cortez / AFP)

Ainda segundo o Marca, o presidente do Grupo Pachuca, Jesús Martínez, reagiu com grande indignação à decisão do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), classificando-a como juridicamente questionável. Internamente, há a convicção de que a FIFA estaria favorecendo o Club América — algo que alimenta ainda mais a tensão nos bastidores do futebol mexicano.