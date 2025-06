No intenso duelo entre Benfica e Boca Juniors, que terminou empatado por 2 a 2 e com três expulsões, o técnico Miguel Ángel Russo reclamou da atuação do árbitro. Russo afirmou que o juiz comprometeu a competitividade do jogo e que algumas decisões poderiam ter sido diferentes para deixar o confronto mais fluido.

Em uma partida marcada por três cartões amarelos e três vermelhos, Russo afirmou que o árbitro acelerou algumas decisões. O Boca Juniors, que vencia por 2 a 0, viu o Benfica reagir após um pênalti convertido por Di María, diminuindo a vantagem. O técnico argentino, no entanto, acredita que o time argentino poderia ter gerido melhor o resultado.

- Para mim, o pênalti não foi pênalti, é preciso ver. No final, também tínhamos uma vantagem de 2 a 0 e dói quando empatam, não podem empatar no último minuto - afirmou o treinador, em análise sobre a partida.

Jogadores do Boca Juniors pressionam árbitro no Mundial de Clubes (Foto: Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

- A expulsão do Figal complica, eu queria que ele jogasse, depois de tanto tempo. Agora é seguir em frente. Acho que o árbitro se acelerou um pouco - completou Russo, seguindo na linha das críticas ao arbitro do jogo.

Como foi o jogo entre Benfica e Boca Juniors pelo Mundial?

No primeiro tempo, o Benfica começou melhor, mas o Boca Juniors soube aproveitar as oportunidades. Aos 20 minutos, Merentiel abriu o placar para os argentinos e, sete minutos depois, Battaglia fez o segundo gol. No entanto, o Benfica reagiu ainda no primeiro tempo, com Di María convertendo um pênalti cometido por Carlos Palacios.

No segundo tempo, o Boca Juniors adotou uma postura mais defensiva, mas viu o jogo se complicar após a expulsão de Belotti. Com um homem a mais, o Benfica pressionou e, após um erro de Marchesín, Otamendi empatou a partida. O gol teve um sabor especial para o zagueiro, torcedor do River Plate, maior rival do Boca. Nos minutos finais, Figal foi expulso, complicando ainda mais a situação para os argentinos.

