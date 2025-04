O Lance! segue na cobertura das equipes que enfrentarão times brasileiros no Mundial de Clubes 2025. Alguns rivais de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras entraram em campo neste final de semana e tiveram resultados surpreendentes na rodada.

continua após a publicidade

Os integrantes do grupo do Palmeiras na competição da Fifa seguem aparecendo com bastante destaque nos campeonatos que antecedem o Mundial de Clubes. Os três adversários do clube paulista na fase de grupos tiveram resultados ruins no fim de semana.

Jogadores do Porto aplaudem torcedores (Foto: Filipe Amorim/ AFP)

Em Portugal, o Porto perdeu no sábado para o Estrela Amadora por 2 a 0 fora de casa e deu adeus às remotas chances de título no Campeonato Português e de classificação para a Liga dos Campeões. A três rodadas do fim, o clube lusitano está 13 pontos atrás do líder da competição e só pode lutar por uma vaga nos playoffs da Liga Europa com o Braga.

continua após a publicidade

O clube português tem mais três jogos antes de fechar a temporada que antecede o Mundial. O treinador argentino Martín Anselmi vem recebendo críticas por parte da torcida e da imprensa e não terá um cenário de muita tranquilidade antes do início do torneio.

Messi ficou na arquibancada em Inter Miami x FC Dallas (Foto: Megan Briggs / Getty Images North America via AFP)

Nos Estados Unidos, o Inter Miami teve mais um resultado adverso. Após perder na partida de ida da semifinal da Concachampions na quinta-feira, foi derrotado em casa pelo FC Dallas em jogo da MLS no domingo. Jogando com um time misto, o Inter Miami saiu perdendo, virou a partida para 3 a 1, mas permitiu a vitória dos adversários no fim do jogo.

continua após a publicidade

O Al-Ahly empatou e foi eliminado da Liga dos Campeões da África. Com a queda na competição continental, o clube demitiu o treinador Marcel Koller.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Melvin Bard comemora gol do Nice contra o PSG (Foto: Franck Fife / AFP)

No grupo do Botafogo, o PSG perdeu uma invencibilidade de 32 jogos no Campeonato Francês ao ser derrotado pelo Nice por 3 a 1. Jogando em casa, os adversários do clube carioca levaram a virada e desperdiçaram a chance de conquistar título da Ligue 1 de forma invicta pela primeira vez.

No grupo do Flamengo, o Espérance goleou na Copa da Tunísia. Os adversários do Rubro-Negro venceram o jogo das oitavas de final por 4 a 0. O clube marcou 14 gols em seus últimos quatro jogos e vive um bom momento na fase ofensiva.

Veja os resultados das equipes do Mundial de Clubes no fim de semana:

Grupo A - Palmeiras

Estrela Amadora 2 x 0 Porto - Campeonato Português

Inter Miami 3 x 4 FC Dallas - MLS

Al-Ahly 1 x 1 Mamelodi Sundowns - Semifinal da Champions da África

Grupo B - Botafogo

PSG 1 x 3 Nice - Campeonato Francês

Colorado 1 x 1 Seattle Sounders - MLS

O Atlético de Madrid entrou em campo na quinta-feira

Grupo C

Bayern de Munique 3 x 0 Mainz 05 - Campeonato Alemão

Fencibles United FC 1 x 2 Auckland City - Ligas Regionais da Nova Zelândia

River Plate 2 x 1 Boca Juniors - Campeonato Argentino

Benfica 6 x 0 AVS - Campeonato Português

Grupo D - Flamengo:

Chelsea 1 x 0 Everton - Campeonato Inglês

Hammam-Lif 0 x 4 Espérance - Copa da Tunísia

Grupo E:

River Plate 2 x 1 Boca Juniors - Campeonato Argentino

Urawa Reds 1 x 0 Hiroshima - Campeonato Japonês

Monterrey 1 x 2 Pachuca - Play-in Campeonato Mexicano

Inter de Milão 0 x 1 Roma - Campeonato Italiano

Grupo F - Fluminense:

Hoffenheim 2 x 3 Borussia Dortmund - Campeonato Alemão

Gimcheon 2 x 0 Ulsan - Campeonato Sul-Coreano

Al-Ahly 1 x 1 Mamelodi Sundowns - Semifinal da Champions da África

Grupo G:

Nottingham Forest 0 x 2 Manchester City - FA Cup

Juventus 2 x 0 Monza - Campeonato Italiano

Wydad Casablanca e Al-Ain não entraram em campo no final de semana

Grupo H

Barcelona 3 x 2 Real Madrid - Final da Copa do Rei

Al-Hilal 7 x 0 Gwangju - Champions League Asiática

Monterrey 1 x 2 Pachuca - Play-in Campeonato Mexicano

Wolfsberg 2 x 1 - Rb Salzburg - Campeonato Austríaco