O Palmeiras enfrenta o Al-Ahly, do Egito, na segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes e vai encarar um rival com treinador em início de trabalho na competição. Após a eliminação na semifinal da Liga dos Campeões da África, o time egípcio demitiu Marcel Koller.

continua após a publicidade

Jogo entre Al-Ahly e Mamelodi Sundowns terminou empatado por 1 a 1 (Foto: Khaled Desouki / AFP)

Jogando em casa, o Al-Ahly abriu o placar sobre o Mamelodi Sundowns no primeiro tempo, mas não conseguiu ampliar a vantagem e sofreu uma certa pressão dos adversários. Nos acréscimos da segunda etapa, o rival do Fluminense na fase de grupos do Mundial de Clubes empatou o jogo com um gol contra e garantiu a vaga na decisão.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Mesmo na segunda posição do Campeonato Egípcio e na briga pelo título, o Al-Ahly optou por demitir Marcel Koller depois de dois anos e meio no comando do clube. O suíço de 64 anos teve uma passagem extremamente vitoriosa no clube de Cairo.

Ao todo, foram 159 jogos, com 105 vitórias, 37 empates e 17 derrotas, atingindo um aproveitamento de 69%. Desde setembro de 2022, foram 10 títulos conquistados pelo Al-Ahly de forma consecutiva. Os Bicampeonatos da Taça Egípcia e da Liga Egípcia, o tetracampeonato da Supertaça Egípcia e o bicampeonato da Champions da África. O clube comunicou o desligamento de Koller no domingo por meio de suas redes sociais.

continua após a publicidade

"Obrigado por tudo", diz a legenda da publicação.

➡️ Análise: Como joga o Al-Ahly, adversário do Palmeiras no Mundial de Clubes

No momento, Emad El-Nahhas assume o comando interino do Al-Ahly, que terá mais seis partidas antes do início do Mundial de Clubes. Será o primeiro trabalho do ex-jogador após sua saída do Al Mokawloon em agosto de 2024.

Palmeiras x Al Ahly no Mundial de Clubes

🌏 Palmeiras x Al-Ahly

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo A)

📅 19 de junho, quinta-feira, às 13h (de Brasília)

🏟️ MetLife Stadium