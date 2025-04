O Atlético de Madrid, adversário do Botafogo no Mundial de Clubes 2025, venceu o Rayo Vallecano por 3 a 0 na tarde da última quinta-feira (24), no Estádio Metropolitano, pela 33ª rodada da LaLiga. Com gols de Alexander Sørloth, Conor Gallagher e Julián Álvarez, os Colchoneros se recuperaram da derrota anterior para o Las Palmas e consolidaram sua posição na terceira colocação do campeonato.

Detalhes do duelo

Logo aos três minutos de jogo, Alexander Sørloth abriu o placar com um cabeceio após cruzamento de Giuliano Simeone. Este foi o 19º gol do atacante norueguês na temporada, destacando-se como substituto eficaz de Griezmann na equipe titular.

Nos últimos minutos da primeira etapa, Conor Gallagher ampliou a vantagem também de cabeça, aproveitando assistência de Rodrigo De Paul. O meio-campista inglês tem mostrado evolução em seu desempenho ofensivo.

Julián Álvarez fechou o placar com seu 27º gol na temporada, após assistência de Antoine Griezmann. O argentino continua sendo um dos principais destaques ofensivos da equipe.

O goleiro Jan Oblak teve uma atuação sólida, com defesas decisivas em chutes de Isi Palazón e Álvaro García, garantindo seu 13º jogo sem ser vazado na temporada.

Julián Álvarez comemora o terceiro gol do Atlético de Madrid contra o Rayo Vallecano (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

Situação na tabela

Com a vitória, o Atlético de Madrid chegou a 66 pontos, mantendo-se na terceira posição da LaLiga, seis pontos à frente do Athletic Bilbao. Apesar de estar a 10 pontos do líder Barcelona e seis do vice-líder Real Madrid, o técnico Diego Simeone enfatizou a importância de manter a consistência e a força defensiva nas rodadas finais da temporada.

Já o Rayo Vallecano permanece na 11ª colocação, com 41 pontos, cinco abaixo das vagas para competições europeias. A equipe comandada por Iñigo Pérez terá que buscar melhores resultados nas próximas partidas para alcançar seus objetivos na temporada.

Atlético de Madrid no Mundial de Clubes

O clube espanhol está no Grupo B do torneio, considerado por muitos o mais difícil da competição. O Atlético estreia no dia contra o PSG no dia 15 de junho contra o PSG, às 16h (de Brasília). No dia 19, às 22h (de Brasília) eles enfrentam o Seattle Sounders, o time da casa, que inclusive vai mandar o jogo no seu estádio, o Seattle Field. Para concluir a primeira fase, o Atlético encara o Botafogo, no dia 23, às 16h (de Brasília), no histórico estádio Rose Bowl.