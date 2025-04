Vancouver Whitecaps vence o Inter Miami e sai na frente na semifinal da Concachampions

O Vancouver Whitecaps venceu o Inter Miami por 2 a 0 nesta quinta-feira (24), no Estádio BC Place, no Canadá, pelo jogo de ida da semifinal da Concachampions. Brian White e Jayden Nelson fizeram os gols da vitória da equipe canadense.

Vancouver Whitecaps x Inter Miami: como foi o jogo?

O primeiro tempo foi de domínio da posse de bola do Inter Miami, que não conseguiu criar boas chances. As únicas duas finalizações da equipe vieram dos pés de Lionel Messi, ambas de fora da área, sem levar perigo ao goleiro Takaoka.

Por sua vez, o Whitecaps apostou nos contra-ataques e conseguiu as melhores oportunidades. A principal delas foi aos 24 minutos, com Brian White finalizando de cabeça passe por cobertura de Pedro Vite, após boa troca de passes pelo lado direito.

Na segunda etapa, o time estadunidense teve mais ímpeto para chegar à frente, enquanto os canadenses, mais organizados, seguiram construindo jogadas rápidas em contra-ataque. Contudo, o Inter Miami seguiu com dificuldades de entrar na área adversária. A principal chance veio com Luis Suárez, que bateu para fora aos 22'.

Mais uma vez, o Whitecaps castigou a equipe da Flórida. Jayden Nelson recebeu do lado direito da grande área e rolou para trás. A bola encontrou Sebastian Berhalter, que bateu de primeira para ampliar a vantagem para 2 a 0 aos 40' do segundo tempo e dar números finais à partida

Números de Messi contra o Whitecaps

94 minutos jogados; 2/3 finalizações certas; 4/9 dribles certos; 85 ações com a bola; 46/61 passes certos (75%); 25 perdas da posse de bola; Nota sofascore: 7.3.

Messi em ação pelo Inter Miami contra o Vancouver Whitecaps pela semifinal da Concachampions (Foto: Divulgação / Inter Miami)

O que vem por aí?

As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (30), às 21h (de Brasília), no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, na Flórida, Estados Unidos, no jogo de volta da semifinal da Concachampions. Quem passar enfrenta o vencedor do duelo entre Tigres e Cruz Azul, ambos do México.

Tigres x Cruz Azul

Na outra semifinal da Concachampions, Tigres e Cruz Azul ficaram no empate em 1 a 1 no estádio Universitário de Monterrey, pelo jogo de ida. Os visitantes saíram na frente com Carlos Rotondi, mas os donos da casa igualaram o placar nos minutos finais com Juanjo Purata. Os times voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (1º), às 23h (de Brasília), no estádio Azteca, na Cidade do México.

