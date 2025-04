O presidente do Botafogo, João Paulo Magalhães, demonstrou confiança na participação do clube no Mundial de Clubes de 2025, que ocorrerá em junho. Em entrevista ao programa CNN Esportes S/A no domingo (27), ele destacou a força dos clubes brasileiros na competição e revelou suas expectativas para a campanha do Botafogo.

João Paulo avaliou o grupo do Botafogo, que enfrentará Seattle Sounders, Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. Para o dirigente, uma vitória e um empate devem ser suficientes para garantir a classificação para a próxima fase.

- O desempenho no Catar (Mundial de 2024) foi aquém da nossa expectativa, mas é absolutamente diferente agora. Em junho, nós vamos ter três jogos difíceis. Contra o Seattle Sounders, Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. Um grupo difícil, mas eu acho que a gente, com uma vitória e um empate, passa para a próxima fase - afirmou o presidente.

João Paulo Magalhães Lins foi eleito presidente do Botafogo associativo em 2024 (Foto: Arthur Barreto/ BFR)

Segundo João Paulo, o Brasil lidera a venda de ingressos entre os países participantes, o que aumenta a expectativa de forte presença da torcida, que já havia comparecido em grande número na final da Libertadores de 2024 contra o Atlético Mineiro, em Buenos Aires.

- A torcida do Botafogo vai comparecer em peso. Vai ser um momento importante para o clube, reafirmando sua marca ao nível mundial - disse João Paulo.

O dirigente também ressaltou a capacidade do futebol brasileiro de competir com qualquer equipe.

- Somos capazes de enfrentar qualquer time do mundo e entregar um grande espetáculo. Não podemos ter essa síndrome de vira-lata de achar que o europeu está sempre melhor - declarou o presidente.

Jogos do Botafogo na fase de grupos do Mundial de Clubes

🌏 Botafogo x Seattle Sounders (EUA)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo B)

📅 15 de junho, domingo, às 23h (de Brasília)

🏟️ Seattle Field

🌏 PSG (FRA) x Botafogo

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo B)

📅 19 de junho, quinta, às 22h (de Brasília)

🏟️ Rose Bowl

🌏 Atlético de Madrid (ESP) x Botafogo

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo B)

📅 23 de junho, quinta, às 16h (de Brasília)

🏟️ Rose Bowl