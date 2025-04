Sergio Ramos, ídolo do Real Madrid, segue aproveitando o início de sua trajetória no Monterrey, do México. Em pouco mais de dois meses, o zagueiro de 39 anos já assumiu a braçadeira de capitão e o papel de líder do elenco do que atuará no Mundial de Clubes da Fifa. Experiente e super vitorioso, o espanhol vai disputar o torneio pela quinta vez na edição mais desafiadora da sua carreira.

Nas suas quatro participações no Mundial, Sergio Ramos atuou pelo Real Madrid e foi campeão em todas as edições disputadas. O zagueiro esteve na competição graças aos títulos da Liga dos Campeões conquistados pelo clube espanhol em 2014, 2016, 2017 e 2018, atuando em um dos melhores times do mundo. Defendendo uma equipe bem mais modesta atualmente, Ramos sabe que o desafio será maior e quer aproveitar a competição da melhor maneira possível.

— Nosso objetivo é fazer uma boa campanha, tentar passar da fase de grupos e, a partir daí, ver o que acontece. Esse tipo de competição sempre traz surpresas e reviravoltas. Também depende de muitos fatores, como o moral da equipe, o momento e se todo o elenco está em plena forma e disponível. Muitas variáveis entram em jogo, então teremos que avaliar tudo quando o torneio começar — disse em entrevista à Fifa.

Apesar do pouco tempo no quarto clube de sua carreira como profissional, Sergio Ramos já começa a construir uma história relevante no futebol mexicano. O defensor espanhol disputou nove jogos, marcou quatro gols, recebeu um cartão vermelho na atual temporada e se tornou a grande referência para seus companheiros de equipe.

— Os líderes são geralmente escolhidos pelo grupo. Sempre fui o tipo de pessoa que pode se apresentar quando o time precisa de mim e dar conselhos. Essa é a minha personalidade e eu também posso transmitir a experiência que adquiri ao longo dos anos. Não tenho problemas com isso, me sinto orgulhoso. Fico grato por ser acolhido pelos capitães anteriores como líder nesse novo clube — acrescentou.

Sergio Ramos pode enfrentar o Real Madrid no Mundial?

Um dos grandes encontros que o Mundial pode proporcionar é o de Sergio Ramos com o Real Madrid. Com uma combinação de resultados, o defensor, que disputou 671 jogos o pelo clube espanhol, poderá encarar a equipe que mais defendeu na carreira nos Estados Unidos. Seria a quinta vez em que Sergio Ramos enfrentaria o Real Madrid na carreira.

Para o reencontro acontecer, o Monterrey e o Real precisam chegar às quartas de final. No Grupo E, o time mexicano encara algum integrante do grupo F em caso de avanço nas oitavas de final, enquanto o clube espanhol enfrenta um dos adversários do Grupo H. Dessa forma, as duas equipes podem se encontrar na segunda fase do mata-mata no Mundial.

Jogos do Monterrey na fase de grupos do Mundial de Clubes

🌏 Monterrey (MEX) x Inter de Milão (ITA)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo E)

📅 17 de junho, terça,-feira às 22h (de Brasília)

🏟️ Rose Bowl

🌏 River Plate (ARG) x Monterrey (MEX)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo E)

📅 21 de junho, sábado, às 22h (de Brasília)

🏟️ Rose Bowl

🌏 Urawa Red Diamonds (JAP) x Monterrey (MEX)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo E)

📅 25 de junho, quarta-feira, às 22h (de Brasília)

🏟️ Rose Bowl