Monterrey lança nova camisa para o Mundial de Clubes

O Monterrey revelou nesta segunda-feira (19) sua nova camisa titular para o Mundial de Clubes da FIFA 2025. Desenvolvido pela PUMA, o novo uniforme do Rayados presta homenagem aos 80 anos de fundação do clube mexicano, com um design que une tradição e inovação.

A camisa titular apresenta uma base em azul-marinho, com duas listras brancas estilizadas em formato de pinceladas no corpo frontal. A gola é do tipo polo, também azul-marinho, enquanto os punhos chamam atenção por serem largos e listrados nas cores azul e branca.

Outro detalhe marcante do novo manto é a aplicação das cores da bandeira mexicana na parte interna da nuca, reforçando o orgulho nacional do clube. O escudo atual do Monterrey está posicionado no lado esquerdo do peito, quase no ombro, enquanto o logotipo da PUMA aparece do lado direito, na mesma altura.

Além do uniforme principal que será usado nas partidas do Mundial de Clubes, a equipe também lançou uma edição especial de mangas longas em celebração ao seu 80º aniversário. Nessa versão comemorativa, o escudo do clube aparece em relevo, centralizado no peito e em tom monocromático azul-marinho. No lado esquerdo, é aplicado um escudo retrô, reforçando a conexão com a história do Monterrey.

O uniforme se completa com calção e meiões em azul-marinho, mantendo o visual elegante e sóbrio que marcará a presença da equipe mexicana no torneio internacional.

Gerardo Arteaga, do Monterrey, com o uniforme do Mundial(Foto: Reprodução/Instagram/@rayados)

O Monterrey será um dos representantes da CONCACAF no Mundial de Clubes 2025, que acontece entre junho e julho nos Estados Unidos.