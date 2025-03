A vitória do Inter Miami diante do Atlanta United, pela quarta rodada da liga na MLS, contou com o brilho de Messi. No entanto, outro nome conhecido em terras americanas ganhou destaque: Fafà Picault, que chegou ao clube de olho no Mundial de Clubes.

continua após a publicidade

O jogador foi contratado como um dos reforços da equipe para temporada, em especial para o Mundial de clubes. O Inter Miami está no grupo do Palmeiras na competição, que ainda conta como Al-Ahly e Porto (POR).

Aos 44 minutos do segundo tempo, Fafà Picault, de 34 anos, aproveitou um cruzamento e, de cabeça, com seus 1,73 m, subiu mais alto que toda a defesa do Atlanta para colocar o time de Messi, Suárez e companhia em vantagem.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Fafà Picault chegou ao sexto clube na MLS. Antes, passou por FC Dallas, Houston Dynamo, Nashville SC, Philadelphia Union e Vancouver Whitecaps, consolidando-se como um dos principais jogadores da história recente do torneio.

Pela seleção do Haiti, Picault tem um gol em 14 partidas desde sua estreia na Concacaf Gold Cup de 2023. Antes de mudar de seleção, disputou dois amistosos pelos Estados Unidos.

continua após a publicidade

Premiação milionária do Super Mundial

O Mundial de Clubes da Fifa terá uma premiação maior que a Copa do Mundo. A entidade máxima do futebol confirmou que a competição terá prêmio total de US$ 1 bilhão, pouco mais de R$ 5,7 bilhões pela cotação atual. O valor será distribuído entre os 32 clubes e terá as divisões a cada fase classificatória.

Messi ganhou a companhia de Fafà Picault no Inter Miami (Kevin C. Cox/AFP)

Além da premiação recorde para clubes em uma competição da Fifa, foi criado um mecanismo de solidariedade com os clubes participantes. Segundo o comunicado oficial, a ação visa favorecer os clubes através da distribuição de renda gerada pelo torneio. Segundo o próprio texto, a instituição não ficará com nenhum valor arrecadado no Mundial de Clubes.