Lionel Messi reencontrou o caminho do sucesso na MLS. Na vitória por 2 a 1 contra o Atlanta United, o argentino fez o gol de empate na virada do Inter Miami, em partida válida pela quarta rodada da liga. O lance rendeu comparações a outro golaço do craque: a pintura no confronto entre Barcelona e Bayern de Munique, pela Champions League de 2014/15.

Messi marcou seu primeiro gol em 2025, o número 854 na carreira. Aos 20 minutos do primeiro tempo, o camisa 10 recuperou na saída de bola do Atlanta, deixou o defensor no chão e finalizou por cobertura. O argentino foi eleito o melhor jogador da partida. Com mais três pontos, o Inter Miami lidera a Conferência Leste da MLS, com dez pontos em quatro jogos.

Confira o golaço pelo Inter Miami abaixo ⬇️

Na coletiva de imprensa pós-jogo, Javier Mascherano elogiou o craque, afirmando que Messi é o único por momentos como esse:

— O gol de Messi é um que só o melhor jogador da história do esporte pode fazer. Não tem mais o que dizer. É um jogador que consegue fazer os gols mais lindos que se possa ver — disse o treinador do Inter Miami.

Messi em ação na vitória do Inter Miami contra o Atlanta United pela MLS (Foto: Todd Kirkland/AFP)

Messi, por sua vez, tem a jogada como sua "assinatura" ao longo a carreira. Um dos gols mais famosos do craque aconteceu na Champions League 2024/25, quando o Barcelona venceu o Bayern de Munique por 3 a 0, em jogo marcado por um lance antológico da Pulga. Jérôme Boateng, um dos principais zagueiros do futebol mundial à época, virou meme depois de "cair de maduro" após drible do argentino.

