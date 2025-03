O Mundial de Clubes apresentará uma tecnologia inovadora no futebol. A bola da competição terá um chip sensorial que captará todos os toques que geram movimentos, com unidade de medida de inércia de 500 Hz. A Adidas nomeou a ideia de "Tecnologia de Bola Conectada", com a estreia prevista para a competição inédita entre junho e julho.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O sistema de suspensão, localizado no centro da bola, enviará dados para o VAR, o que ajudará na velocidade das tomadas de decisão de campo. A inovação foi apresentada pela própria fornecedora como uma solução para os toques de mão, que costumam causar polêmica em jogos.

continua após a publicidade

🗣️ Inovação do Mundial de Clubes teria resolvido polêmica na Champions

Entretanto, uma situação curiosa na Champions League acabou demonstrando outro caso de utilização da tecnologia. Na volta das oitavas de final da competição, o clássico entre Atlético de Madrid e Real Madrid foi determinado por um lance praticamente invisível, que pode ser mais assertivo com a adoção da Tecnologia de Bola Conectada.

O clássico, após uma vitória para cada lado, foi decidido nos pênaltis. Em sua cobrança, o argentino Julián Álvarez, dos Colchoneros, derrapou com o pé de apoio, mas ainda assim, balançou as redes. Após revisão do árbitro de vídeo, foi determinado que o centroavante encostou com a esquerda antes da finalização com a direita, o que configurou dois toques e a anulação do tento, com influência direta na eliminação rojiblanca diante do maior rival. Mesmo quase uma semana após o confronto, torcedores ainda discordam, através de imagens pouco esclarecedoras, sobre o gabarito do lance.

continua após a publicidade

➡️ Técnico do Flamengo, Filipe Luís projeta confronto com o Chelsea no Mundial

Espera-se, portanto, que a introdução do sensor de toque resolva as polêmicas e otimize o tempo gasto dentro das revisões. A bola será utilizada durante as 63 partidas do Mundial de Clubes, que está previsto para acontecer entre 14 de junho e 13 de julho. Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo são os representantes do futebol brasileiro, e se juntam a River Plate e Boca Juniors como os seis times qualificados através das vagas destinadas à Conmebol.