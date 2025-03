Filipe Luís, técnico do Flamengo, concedeu entrevista ao jornal espanhol "As", publicada na manhã desta terça-feira (18). O comandante foi amplamente elogiado pelo periódico por seu desempenho nos primeiros meses de carreira na área técnica, e falou sobre a disputa do Mundial de Clubes, que acontecerá entre junho e julho deste ano.

Na fase de grupos, o Flamengo terá pela frente León-MEX, Espérance-TUN e o Chelsea, clube inglês que teve Filipe Luís durante uma temporada, entre 2014 e 2015. O ex-jogador também detalhou a experiência de reencontrar os Blues dez anos depois.

- Será especial, pois conheço muitas pessoas do clube. Eles me receberam muito bem quando joguei lá. Tive a chance de ganhar dois títulos, a FA Cup e a Premier League. Ainda tenho muitos amigos em Londres. Agora, não tenho a mesma sensação de um jogador que se reencontra com seu antigo time. Nosso objetivo é fazer um ótimo jogo. Vamos deixar tudo pronto para que nossos atletas se sintam confortáveis em campo e façam uma excelente partida. O Chelsea é um dos melhores clubes da Europa, disputam contra os grandes do futebol mundial. São dominantes, têm a posse de bola, gostam de criar ritmo, pressionam alto... com certeza trarão problemas para nós - analisou o técnico.

Nos Estados Unidos, Filipe terá a oportunidade de se reunir com dois treinadores que o comandaram enquanto atuava dentro das quatro linhas: Jorge Jesus, hoje no Al-Hilal, e Diego Simeone, do Atlético de Madrid. Apesar de não estarem no mesmo grupo, o condutor do Rubro-Negro deixou clara a intenção de reencontrar seus "mestres".

- Seria algo muito especial. O lado bom é que eu os conheço, conheço o estilo deles, e eles ainda não me conhecem. Eu sei muito bem como eles funcionam. Jogar contra treinadores como Simeone ou Jesus é algo incrível. Eles foram pessoas que realmente me inspiraram a seguir esse caminho e estar aqui hoje como treinador. Especialmente Simeone. Trabalhei por oito anos com ele, e ele teve uma enorme influência e impacto na minha vida. Seria muito especial enfrentá-lo - afirmou.

Filipe Luís durante o jogo entre Flamengo e Fluminense, pela final do Campeonato Carioca (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

🔢 Números de Filipe Luís no comando do Flamengo

Filipe Luís foi oficializado no comando do time profissional do Flamengo em 1 de outubro de 2024, após seguidos resultados positivos na base, como o Mundial de Clubes Sub-20, e o fracasso de Tite na Libertadores. Desde então, são 26 partidas, com 19 vitórias, seis empates, uma derrota e três títulos: Copa do Brasil de 2024, Taça Guanabara e Campeonato Carioca de 2025.