CEO do Botafogo fala de reforços e mira Mundial de Clubes: ‘Investimento não vai faltar’

O Botafogo descobriu seus primeiros adversários na Libertadores, em sorteio, realizado nesta segunda-feira (17), na sede da Conmebol, no Paraguai. Na cerimônia da entidade, o CEO Thairo Arruda falou sobre as expectativas para a nova temporada do atual campeão da América e mirou o Mundial de Clubes 2025.

Questionou sobre a chegada de mais reforços de peso para a competição inédita que acontece no meio do ano nos Estados Unidos, o dirigente revelou que a equipe de scout do Alvinegro segue monitorando o mercado 24h e que a metra é chega no torneio com um time competitivo. O Glorioso encara o PSG, Atlético de Madrid e Seattle Sounders, no grupo B.

– O Botafogo tem uma equipe de scouting de 19 pessoas. A gente está monitorando o mercado 24 horas por dia todos os dias. Então sempre a gente busca oportunidades independentemente da competição que a gente joga. Claro que o Mundial é o menina dos olhos, a gente quer fazer bonito lá nos Estados Unidos. E o nosso time de scouting tem trabalhado muito para poder chegar nesse Mundial com o elenco o mais forte possível. Investimento não vai faltar, a gente já provou isso. É fazer investimento correto. Tem jogadores que são custos e jogadores que são investimentos.

Thairo falou sobre o perfil de jogadores que o Botafogo tem buscado no mercado. Segundo ele, a SAF busca jogadores que podem dar retornos financeiros no mercado em uma possível venda para o exterior. Nesta janela de transferências, o clube apostou em jogadores mais jovens que são tratados como promessas para o mercado internacional, como é o caso do zagueiro Jair Cunha e o atacante Nathan Fernandes.

– A gente sempre busca os jogadores que são investimentos, ou seja, aqueles que dão retorno no longo prazo, não só esportivamente, mas também financeiramente. Então é a nossa política, eu acho que a gente vai continuar fazendo isso, independentemente da competição que a gente estiver jogando.

Na noite da última segunda-feira (17), o Glorioso descobriu que serão os seus adversários no grupo A da fase de grupos da Libertadores. A equipe comandada por Renato Paiva encara o Universidad del Chile, o Estudiantes e o Carabobo a partir do dia 2 de abril. O CEO da SAF falou da sensação de chegar em 2025 como o atual campeão da competição continental.

– É maravilhoso chegar aqui como campeão. A sensação é indescritível. Até me vesti um pouquinho diferente de todo mundo aqui para poder destacar um pouquinho, destacar o Botafogo. Mas a gente participa do sorteio sim, embora a nossa bolinha não esteja lá. A gente fica torcendo, esperando saber qual é o nosso grupo. Então foi bem emocionante – afirmou Thairo Arruda.

O dirigente analisou os integrantes do grupo do Botafogo, e avaliou como um grupo equilibrado. Com viagens para a Argentina, Chile e Venezuela, Thairo citou as preferências de logísticas e comemorou não precisar enfrentar a altitude nessa primeira fase da Libertadores.

– Para ser sincero, eu achei que todos os grupos estão bem equilibrados. Claro que eu esperava, né? A gente tinha nossas preferências logísticas, preferência de altitude. A gente caiu com um grupo difícil. Todas as equipes são bem complexas. Cada um com o seu problema. Mas pelo menos não temos altitude. Isso já é um conforto para os nossos atletas, a gente sabe que jogar na altitude é sempre difícil. E principalmente para o próximo jogo. A gente joga na altitude e no jogo seguinte é que é no Brasileiro, de repente, está todo mundo morto.

Veja as datas da Libertadores

Fase de grupos: 2 de abril a 28 de maio

2 de abril a 28 de maio Sorteio do mata-mata: 4 de junho (previsão)

4 de junho (previsão) Oitavas de final: 13 e 20 de agosto

13 e 20 de agosto Quartas de final: 17 e 24 de setembro

17 e 24 de setembro Semifinais: 22 e 29 de outubro

22 e 29 de outubro Final: 29 de novembro (previsão)

O Botafogo volta a campo no sábado, dia 29 de março, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela primeira rodada do Brasileirão, a partir das 16h (de Brasília). Já na Libertadores, o Glorioso faz sua estreia contra o Universidad del Chile, em Santiago, no dia 2 de abril.