O Flamengo venceu o Espérance, da Tunísia, por 2 a 0, na estreia do Mundial de Clubes, na Filadélfia, nos Estados Unidos. Os gols da vitória do Flamengo foram marcados por Arrascaeta e Luiz Araújo. Assista aos melhores momentos no vídeo abaixo.

Com o resultado e o número menor de cartões amarelos, critério de desempate no Mundial de Clubes, o Flamengo lidera o Grupo D da competição, com três pontos. O Chelsea, que venceu o Los Angeles FC pelo mesmo placar, tem a mesma pontuação do Rubro-Negro.

- Eu acredito que a gente manteve a identidade do nosso elenco, do Flamengo. Jogamos do mesmo jeito, ficar com a bola, atrair o rival, criar espaços. Sabemos que eles tinham umas marcações individuais, então às vezes temos que pegar menos na bola, mas em determinados lugares do campo a gente fez a diferença. Feliz por isso, porque às vezes você tem estreia, ansiedade e outros fatores que podem atrapalhar, mas a gente deixou isso para trás e fez um grande jogo — celebrou o camisa 10 em entrevista à "CazéTV".

Flamengo já volta aos treinos nesta terça-feira

Após o triunfo diante do Espérance, o Flamengo já volta aos treinos nesta terça-feira, às 16h (de Brasília). A equipe inicia a preparação para a segunda partida do torneio, contra o Chelsea, na próxima sexta-feira, às 15h (de Brasília), no mesmo Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

- É um grande elenco, mundial, o Chelsea tem grandes jogadores. (Os times europeus) Têm investimentos muito superiores aos da América. Depois, dentro do campo, é obviamente 11 contra 11. A gente acredita que o mais importante é manter a nossa identidade, nossa forma de jogar, nosso jeito, como a gente sempre fez, e ir para mais um jogo. Sabemos que vai ser com certeza um jogo muito difícil, muito pegado, mas tentaremos vencer para tentar pegar a primeira vaga que é o mais importante — declarou o uruguaio.

Arrascaeta comemora o gol do Flamengo contra o Espérance (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

