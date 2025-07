ORLANDO (USA) - Fluminense e Al-Hilal se enfrentam nesta sexta-feira (4), pelas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa, em Orlando, na Flórida. A meteorologia local prevê possibilidade de tempestade na hora da partida. A bola rola às 16h (de Brasília).

Um site do governo aponta tempestade sem trovadas em Orlando no momento do jogo. As paralisações que aconteceram na competição foram nos casos de alerta de tempestade com presença de raios. Assim, caso aconteça o que está previsto para a hora da partida, a recomendação é que o confronto só seja paralisado se a situação na cidade estiver muito crítica.

Embora o Camping World Satdium — palco da partida — não tenha cobertura retrátil, o protocolo da FIFA prevê diretrizes específicas para estádios que possuem esse recurso. Nessas arenas, a decisão de manter a cobertura aberta ou fechada deve ser tomada antes do início do jogo, durante a Reunião de Coordenação da Partida, e anunciada pelo Diretor de Partida da FIFA.

Seis jogos do Mundial de Clubes foram paralisados por conta das condições climáticas nos Estados Unidos, dois em Orlando: o duelo entre Mamelodi Sundowns e Ulsan, que começou com atraso de trinta minutos, e a vitória do Benfica sobre o Auckland City, que ficou paralisada por duas horas.

Fluminense já passou por situação parecida no Mundial

Antes da partida contra o Mamelodi Sundowns, que aconteceu no Hard Rock Stadium, em Miami, a previsão era de tempestade com presença de raios. Um site do governo chegou a divulgar uma previsão de 70% de chance de T-storms (tempestades com trovoadas) no momento do jogo, mas isso não aconteceu e a partida não precisou ser paralisada.