‘Energia da torcida do Fluminense está semelhante a 2023’, diz jornalista do Lance

Assim como o título da Libertadores foi em um dia 4, o Fluminense busca fazer história, mais uma vez, nesta sexta-feira (4). O time carioca faz os últimos ajustes para encarar o Al-Hilal, da Arábia Saudita, visando à vaga na semifinal do Mundial de Clubes da Fifa, às 16h (de Brasília), em Orlando.

Já na cidade da partida, o elenco fez um treino aberto no estádio Inter & Co, onde jogam o Orlando City e o Orlando Pride, por volta das 9h30 (no horário local) da última quinta-feira (3).

Na torcida tricolor, a expectativa é que esse dia do mês de julho seja mais um dia 4 memorável na história do Fluminense. É o que garante Sharon Prais, setorista do Flu, diretamente dos EUA.

— Os torcedores do Fluminense estão se pegando muito nessa mística. Claro que o jogo contra a Inter deu uma confiança ainda maior para os fãs e também para o time, mas tem sempre a superstição que joga a favor. Talvez por isso, a torcida esteja sentindo uma energia semelhante a outro dia 4, mas o de novembro de 23, quando o time ganhou a Libertadores — disse.

Ainda assim, a jornalista ressalta que o elenco está muito focado e preparado para enfrentar o difícil adversário, que é o Al-Hilal.

