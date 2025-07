ORLANDO (EUA) — O Fluminense enfrenta o Al-Hilal nesta sexta-feira (4), pelas quartas de final do Mundial de Clubes. Antes da bola rolar, o clube enviou uma carta emocionante em agradecimento aos sócios-torcedores.

Esta não é a primeira vez que o clube envia uma mensagem aos seus associados. Depois da conquista da Libertadores, os tricolores receberam um agradecimento pelo apoio e contribuição, e o mesmo foi feito ao final de 2024, quando o time escapou do rebaixamento.

A torcida tricolor marcou presença nos Estados Unidos durante o Mundial, levando a festa do Rio de Janeiro aos Estados Unidos — passando por Nova York, Miami, Charlotte e agora Orlando. Os torcedores presentes encheram os bares que receberam a "Fluminense House" e o barco que os levou em um passeio pelo rio Hudson, o "Fluminense Boat". Nos estádios, o clube distribuiu cerca de dez mil bandeiras para contribuir com a atmosfera nos quatro jogos disputados.

No Brasil, promoveu a "Casa Laranjeiras" para receber a torcida para assistir às partidas. Na estreia, foram cerca de dois mil tricolores, número que saltou para seis na segunda rodada. Ao todo, mais de dez mil pessoas foram à sede para ver os jogos decisivos na Copa do Mundo de Clubes.

A decisão contra o Al-Hilal será disputada no estádio Camping World, em Orlando, às 16h (de Brasília). Se avançar, enfrenta o vencedor de Chelsea e Palmeiras na semifinal, no dia 8, retornando ao Metlife, onde estreou contra o Borussia Dortmund.

Torcida em Laranjeiras para o confronto contra o Mamelodi Sundowns (Foto: Pedro Werneck / Lance!)

Leia a carta enviada pelo Fluminense

"Meu sócio,

Hoje, o Fluminense joga pelas quartas de final do Mundial.

Lê de novo: o Fluminense está nas quartas de final do Mundial.

Parecia um sonho, mas, por sua causa, é a nossa realidade. Nós sonhamos e, hoje, estamos

realizando tudo que profetizamos juntos.

Foi você quem acreditou.

Foi você quem ficou.

Quem cantou, quem apoiou, quem nunca abandonou.

Quando muitos duvidaram, você acreditou, porque o Fluminense é realmente para quem

acredita.

E é por isso que hoje, enquanto o mundo inteiro olha para o Fluminense, a gente olha para

você. Com gratidão. Com orgulho. Com a certeza de que não chegaríamos aqui sem o seu

apoio.

Cada conquista tem sua assinatura.

Cada vitória tem o seu nome.

Obrigado por fazer parte dessa história e por nos ajudar a continuar escrevendo a História.

Vamos todos juntos em busca do mundo!

Saudações Tricolores,

Fluminense Football Club"

