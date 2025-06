Técnico do Real Madrid inova em atividades no Mundial

Xabi Alonso, técnico do Real Madrid, trouxe inovações às atividades durante o Mundial de Clubes. Segundo o "Marca", o substituto de Carlo Ancelotti aproveitou o treino realizado em West Palm Beach, na quinta-feira (19), para filmar os atletas com drones.

A tecnologia introduzida pelo comandante basco tem o objetivo de recolher informações adicionais e dados de rendimento do elenco ao longo das dinâmicas, através da visão aérea, o que não era utilizado por Ancelotti nos quatro anos de sua segunda passagem por Valdebebas.

No Bayer Leverkusen, Alonso não tinha drones a seu favor. Porém, o espanhol solicitou à diretoria que registrasse as atividades com câmeras instaladas acima do centro de treinamento, mesmo que não fossem móveis.

Apesar da tecnologia, Xabi não contou com parte do elenco no treino. Os titulares do empate com o Al-Hilal, realizado um dia antes, fizeram trabalho de regeneração no setor da academia; apenas os reservas e os atletas da base foram ao campo.

Xabi Alonso observa treino do Real Madrid às vésperas da estreia no Mundial de Clubes (Foto: Divulgação)

Kylian Mbappé foi outra ausência. O craque, que apresentou quadro febril ao longo da semana e não enfrentou o Crescente, foi internado na parte da manhã com uma gastroenterite aguda, mas recebeu alta à noite. Sua participação tanto no treino desta sexta (20) quanto no próximo compromisso dos Merengues ainda é incerta e dependerá de sua evolução nas próximas horas.

👀 O que vem por aí para o Real Madrid no Mundial de Clubes?

Após a igualdade em 1 a 1 na estreia, o Real Madrid busca recuperação no Grupo H do Mundial. No domingo (22), o time entra em campo às 16h (de Brasília) no Bank of America Stadium, em Charlotte (EUA), para enfrentar o Pachuca (MEX), derrotado pelo RB Salzburg na estreia.

