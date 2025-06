Inter de Milão se despede de Los Angeles e muda de cidade no Mundial

A Inter de Milão-ITA, terceira colocada no Grupo E do Mundial de Clubes, realizou seu último treino na cidade de Los Angeles, no estado da Califórnia. O clube estava realizando as suas atividades no Estádio Wallis Annerberg, localizado no campus da Universidade da Califórnia. Na estreia, a Inter ficou no empate em 1 a 1 com o Monterrey-MEX.

Os dois próximos jogos dos italianos serão realizados em Seattle, que fica no estado de Washington. Buscando uma vaga no mata-mata da competição, o time terá pela frente o Urawa Red Diamonds-JAP e o River Plate-ARG. As partidas serão realizadas no Lumen Field.

Com a disputa do Mundial, tornou-se notória a semelhança do Lumen Field com um local do segundo jogo da franquia "The Last of Us". O estádio é a casa do Seattle Sounders-EUA, rival do Botafogo no Grupo B.

Cristian Chivu em treino da Inter de Milão (Foto: divulgação/Internazionale)

A Inter finalizou seus treinos em Los Angeles nesta quinta-feira (19). O atacante Francesco Pio Esposito, que estava machucado, apareceu na atividade. O italiano pode ser titular no caso da ausência de Marcus Thuram. Sebastiano Esposito, irmão mais velho de Francesco, também é uma alternativa para o treinador Cristian Chivu.

A próxima partida da Inter será diante do Urawa Red Diamonds, no próximo sábado (21), a partir das 16h (de Brasília).

Confira os próximos jogos da Inter de Milão no Mundial de Clubes:

📅 Sábado, 21 de junho

🌍 Inter de Milão x Urawa Red Diamonds

⚽ Grupo E

🕐 16h (de Brasília)

📍 Lumen Field, Seattle, EUA

📅 Quarta-feira, 25 de junho

🌍 Inter de Milão x River Plate

⚽ Grupo E

🕐 22h (de Brasília)

📍 Lumen Field, Seattle, EUA