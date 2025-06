Técnico do Flamengo, Filipe Luís celebra presença de ídolo no Mundial

FILADÉLFIA (EUA) - Chefe da delegação do Flamengo no Mundial de Clubes, o ídolo Zico tem sido bastante tietado pelo elenco nos Estados Unidos. O eterno camisa 10 participou de uma entrevista com o atacante Luiz Araújo na Flamengo TV, na última quarta-feira (18) e foi lembrado pelo técnico Filipe Luís, na última coletiva de imprensa, antes do jogo contra o Chelsea.

- O Zico é um ídolo eterno desse clube, da geração de 81, que são os maiores e os melhores da história, todos eles. Então, tê- los presentes torcendo, querendo participar, é muito legal para a gente. O Zico não só isso, é muito próximo desde o Rio de Janeiro, temos uma relação próxima, na qual eu me orgulho muito. Todo mundo sempre sonhou em apertar a mão dele, mas ele saber meu nome, vir falar comigo, é um momento único. Estamos muito felizes de ter ele por aqui - disse o comandante - disse o treinador.

Na entrevista para o canal oficial do clube, Zico avaliou as condições da equipe neste Mundial e elogiou a fase do atacante Luiz Araújo. O camisa 7 agradeceu ao ídolo rubro-negro e disse que pretende crescer ainda mais com a camisa do Flamengo.

- Muito feliz de escutar esses elogios do Zico. Isso faz a gente querer evoluir e crescer ainda mais com a camisa do Mengão. Desde que cheguei, sempre quis mostrar meu potencial e isso acabou atrapalhando um pouco no início. Acho que com a confiança, com mais ritmo de jogo, mais minutos em campo, vai facilitando nessas tomadas de decisão, o jogo flui naturalmente. Estou vivendo um grande momento, estou muito feliz, feliz também pelo momento da equipe - enfatizou.

Jorginho revela resenha com Zico no hotel do Flamengo

O meia Jorginho também comentou sobre um momento inusitado vivido com o ídolo na concentração. Durante a entrevista coletiva, na última quarta-feira, o camisa 21 contou que encontrou com Zico durante o almoço e pediu para tirar uma foto com o chefe da delegação rubro-negra.

- O Zico estava ali almoçando, não queria incomodar. O pessoal já tinha saído da mesa, falei: "Vou pedir para tirar uma foto com o Zico, tá maluco? A lenda". Família toda fanática e fã. Pedi, ele foi super simpático. Tiramos a foto, nem acreditei, aí o filho dele levantou e pediu para tirar uma foto comigo, eu abracei ele e abracei o Zico também, aí ele falou pro Zico: "Não, tu sai". Como assim? O Zico sair da foto, não é possível que isso está acontecendo (risos) - disse o meia.

Sob as bênçãos de Zico, o Flamengo encara o Chelsea nesta sexta-feira, às 15h (de Brasília). A partida acontece no Estádio Lincoln Financial Field, mesmo palco da estreia rubro-negra, na vitória por 2 a 0 sobre o Espérance, da Tunísia.