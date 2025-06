Messi exalta virada do Inter Miami e projeta jogo com o Palmeiras: ‘muito complicado’

Grande responsável pela vitória do Inter Miami-EUA sobre o Porto-POR no Mundial de Clubes por 2 a 1 na tarde desta quinta-feira (19), Lionel Messi exaltou a virada do time norte-americano e projetou o duelo diante do Palmeiras, na última rodada da fase de grupos da competição.

Messi decide, Inter Miami vira sobre o Porto e fica perto da classificação no Mundial

— É uma grande alegria, uma grande demonstração de força da equipe, que trabalhou muito bem. Não apenas nos defendemos, mas também, durante o primeiro tempo, até o segundo gol, conseguimos controlar bem a bola. Estamos muito felizes, porque achávamos que, no final do primeiro jogo, poderíamos ter saído com a vitória. Mas é uma vitória, uma vitória muito importante para nós, e vamos aproveitá-la — declarou o argentino após a partida no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

Flaco López muda o jogo, Palmeiras vence Al Ahly e fica perto da classificação no Mundial

Após o empate sem gols diante do Al Ahly-EGI, na primeira rodada, o Inter Miami encarou a partida contra o Porto com outro espírito. E Messi destacou a mudança de postura da equipe na primeira vitória de um time dos Estados Unidos na história dos Mundiais.

— Eles estão vendo que conseguimos competir contra uma equipe europeia muito boa, e que podemos jogar esse tipo de jogo desde o primeiro tempo. Depois do primeiro jogo, mudamos algumas coisas e vamos continuar competindo, jogando o nosso jogo. Não somos inferiores, agora enfrentaremos um adversário muito grande no cenário mundial, e será um jogo muito complicado — projetou Messi.

Palmeiras e Inter Miami se enfrentam na segunda-feira (22), às 22h, mesmo horário em que jogam Al Ahly e Porto. Com quatro pontos cada, Palmeiras e Inter Miami ocupam a primeira e a segunda posição, respectivamente, do Grupo A. Um empate no duelo classifica norte-americanos e brasileiros às oitavas de final do Mundial.

