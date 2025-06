Messi decide, Inter Miami vira sobre o Porto e fica perto da classificação no Mundial

Lionel Messi apareceu no Mundial de Clubes. O argentino liderou a virada do Inter Miami-EUA sobre o Porto-POR, nesta quinta-feira (19), por 2 a 1, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Com o resultado, o time norte-americano foi a quatro pontos e assumiu a segunda posição no Grupo A, atrás do Palmeiras. O time brasileiro inclusive é o rival do Inter Miami na última rodada da fase de grupos. Um empate entre as equipes classifica norte-americanos e brasileiros. Porto e Al Ahly-EGI têm um ponto e estão na terceira e quarta posições, respectivamente.

continua após a publicidade

Como foi o jogo

O Inter Miami entrou em campo sabendo que apenas a vitória permitiria ao time seguir sonhando com a classificação. Encarregado de comandar a equipe norte-americana, Messi buscava o jogo desde o início, mas logo viu seu plano ser frustrado após Noah Allen derrubar João Mário na área. O VAR revisou a jogada e marcou pênalti, que Samu Aghehowa bateu para abrir o placar aos 7 minutos do primeiro tempo.

Flaco López muda o jogo, Palmeiras vence Al Ahly e fica perto da classificação no Mundial

Com a vantagem no placar, o Porto passou a diminuir o ritmo e adotou uma postura mais cautelosa, apostando nos contra-ataques. O Inter Miami, por sua vez, desperdiçou mais uma grande oportunidade com Suárez, que recebeu um bom passe de Messi aos 18 minutos, mas não conseguiu finalizar com precisão. Os portugueses ainda estiveram muito perto de ampliar a vantagem aos 38, quando Falcón salvou em cima da linha um chute de Mora, e novamente aos 43, quando Varela acertou a trave em finalização perigosa.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No segundo tempo, o time norte-americano voltou ainda mais disposto em campo. E foi recompensado logo no primeiro minuto, quando Segovia apareceu na área e completou cruzamento da direita para empatar.

➡️ Simule os resultados do Mundial de Clubes

O Inter Miami seguiu melhor em campo, com Messi comandando a equipe desde a intermediária defensiva até o ataque. E o camisa 10 mostrou o quanto é decisivo. Aos 8 minutos, ele sofreu falta na entrada da área. O próprio Messi cobrou para virar o placar.

continua após a publicidade

O técnico Martín Anselmi então encheu o Porto de atacantes em busca do empate, enquanto o Inter Miami 'cozinhava' o jogo, fazendo o tempo passar, para garantir a vitória.

Na base do abafa, o time português foi pressionando o Inter Miami, mas sem conseguir criar nenhuma chance de real perigo para o goleiro Ustari.

O que vem por aí

O Inter Miami agora recebe o Palmeiras, na última rodada, dia 22, às 22h. No outro jogo da chave, o Porto encara o Al Ahly, no mesmo dia e horário.

✅ FICHA TÉCNICA

INTER MIAMI 2 X 1 PORTO

2ª RODADA - MUNDIAL DE CLUBES

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 19/6/2025 - 16h

📍 Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA)

🥅 Gols: Samu Aghehowa (POR); Segovia e Messi (MIA)

🟨 Cartões amarelos:

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Cristian Garay (Chile)

🚩 Assistentes: Miguel Rocha (Chile) e Jose Retamal (Chile)

🏁VAR: Juan Lara (Chile)

⚽ ESCALAÇÕES

INTER MIAMI (Técnico: Javier Mascherano)

Ustari; Fray, Weigandt, Falcón e Allen; Busquets, Cremaschi, Allende e Segovia; Messi e Suárez.

PORTO (Técnico: Martín Anselmi)

Claudio Ramos; Martim Fernandes, Zé Pedro e Marcano; João Mário, Varela, Gabri Veiga e Francisco Moura; Fábio Vieira, Rodrigo Mora e Samu Aghehowa.