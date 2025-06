Melhores momentos: veja os principais lances da vitória do Botafogo sobre o PSG

O Botafogo conseguiu um resultado histórico para o futebol brasileiro ao bater o poderoso PSG pelo placar de 1 a 0 nesta quinta-feira (19), no Rose Bowl, pela segunda rodada do Mundial de Clubes da Fifa. Igor Jesus, ainda na primeira etapa, fez o único gol do jogo. Assista abaixo aos melhores momentos:

A próxima partida será na segunda-feira (23), contra o Atlético de Madrid, também no Rose Bowl. A equipe comandada por Renato Paiva precisa de um empate para garantir a vaga no mata-mata do Mundial de Clubes da Fifa.

Como foi o jogo?

A equipe francesa precisou de um minuto para finalizar pela primeira vez. Kvaratskhelia recebeu na esquerda, invadiu a área, chutou colocado e John fez boa defesa. A defesa alvinegra teve dificuldades para marcar o georgiano, que, pouco depois, voltou a finalizar da mesma posição, mas a bola foi para fora.

A equipe francesa iniciou a partida como se esperava, com mais posse de bola e no ataque. Aos poucos, o Glorioso passou a ter as suas oportunidades. Aos 34 minutos da primeira etapa, Igor Jesus recebeu de Savarino, driblou Pacho, finalizou e marcou um golaço.

O Paris pressionou, rondou a área durante todo o segundo tempo, mas pouco assustou a meta defendida por John. Luis Enrique, que poupou alguns destaques, os convocou para o resto do jogo, mas não conseguiu furar o bloqueio montado por Renato Paiva.

