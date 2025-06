Allan pede valorização do futebol brasileiro após vitória do Botafogo

Sem medo, o Botafogo não se acanhou, fez um grande jogo defensivamente e conseguiu vencer o poderoso Paris Saint-Germain pela segunda rodada do Grupo B do Mundial de Clubes da Fifa. Ao fim do duelo em Pasadena, na Califórnia, no Rose Bowl Stadium, o volante Allan, surpresa na escalação, exaltou a postura da equipe.

Allan entrou no lugar de Mastriani, titular na estreia contra os estadunidenses do Seattle Sounders. O volante foi um dos destaques em campo e deu muita segurança no meio-campo.

- É uma felicidade enorme. Não é fácil se manter sempre pronto quando a gente tem a oportunidade, mas o grupo maravilhoso que a gente tem aqui, a presença dos jogadores, de todo o estafe… Foi uma vitória muito importante para a gente, que acreditava em um grande jogo. E é uma felicidade grande por essa partida com a vitória para dar confiança, mas é manter os pés no chão, pois a gente não está classificado.

- Fora do ambiente de Botafogo, muita gente achava que seria goleada do Paris Saint-Germain, seria um jogo completamente diferente de hoje. Mas a gente não deixou de acreditar no nosso coletivo, no nosso grupo, na nossa vontade, na nossa família. E eu acho que é uma vitória muito importante para o grupo.

A atuação do Botafogo foi mais uma para colocar na primeira prateleira dos brasileiros no Mundial. Depois dos empates entre Fluminense e Borussia Dortmund, e Palmeiras e Porto, o Alvinegro não sucumbiu à força do PSG e mostrou seu valor. Allan cobrou maior reconhecimento.

- E que a gente, a nossa imprensa no Brasil, os nossos torcedores, possa valorizar um pouquinho mais a nossa matéria-prima no Brasil. Os times que aqui estão representando o Brasil. Ter um pouco mais confiança, não excluindo o trabalho. Porque não é só aquilo que está sendo feito lá fora que é bonito, mas o que a gente faz também é muito bom.

A próxima partida será na segunda-feira (23), contra o Atlético de Madrid, também no Rose Bowl. A equipe comandada por Renato Paiva precisa de um empate para garantir a vaga no mata-mata do Mundial de Clubes da Fifa.