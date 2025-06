Marlon Freitas exalta vitória sobre o PSG: ‘Não existe impossível para o Botafogo’

O Botafogo fez história na noite desta quinta-feira (19) ao vencer o poderoso Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League, pela segunda rodada do Grupo B do Mundial de Clubes da Fifa. Ao fim da partida no Rose Bowl, o capitão Marlon Freitas exaltou a vitória sobre o gigante francês.

- O PSG é uma grande equipe coletivamente e individualmente. A gente sabia que tinha que dar algo a mais. Mas é que falei… Eu acredito que o Botafogo tinha 1% de ganhar esses jogo. E 1% para a gente é muito. É muito porque na Libertadores foi assim. 40 segundos, um expulso, talvez 1%. Faltando três rodadas para o brasileiro. Talvez era 1% também. E a gente fez. É trabalho, é dedicação, é humildade - disse Marlon Freitas, em entrevista à TV Globo.

- Esse grupo quer fazer história. Ele quer continuar fazendo história. E a gente tem que se sacrificar para isso. É o que a gente está fazendo. Os jogadores estão chegando, estão começando a entender o que é o Botafogo. É o Botafogo. Não existe impossível para o Botafogo. Não existe. Uma vitória importante, mas ainda não acabou. A história continua e a gente precisa continuar escrevendo - concluiu.

O gol do jogo na Califórnia foi marcado pelo centroavante Igor Jesus, ainda no primeiro tempo, com assistência de Savarino. Com o resultado, o Glorioso assumiu a liderança da chave com duas vitórias.

A próxima partida será na segunda-feira (23), contra o Atlético de Madrid, também no Rose Bowl. A equipe comandada por Renato Paiva precisa de um empate para garantir a vaga no mata-mata do Mundial de Clubes da Fifa.

