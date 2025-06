A vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre o Paris Saint-Germain nesta quinta-feira (19), em Pasadena, nos Estados Unidos, deixou o time muito próximo da classificação para as oitavas de final do Mundial de Clubes. O Lance! fez as contas e vai mostar o que o time alvinegro precisa fazer na última rodada da chave, na próxima segunda-feira (23), contra o Atlético de Madrid, para avançar na competição.

Com o triunfo sobre o PSG, o Botafogo chegou aos seis pontos e lidera o Grupo B. Os franceses e o Atlético de Madrid somam 3 pontos, cada. O Seattle Sounders, derrotado nas duas partidas do grupo, está eliminado e não somou pontos até aqui.

Por conta disso, o Botafogo avança às oitavas de final em caso de vitória ou empate com o Atlético de Madrid. Vitória do PSG e derrota dos brasileiros para o time espanhol por até dois gols também coloca a equipe alvinegra na próxima fase.

A situação do Botafogo pode se complicar se perder para o Atlético de Madrid por mais de dois gols de diferença, e o PSG vencer o Seattle Sounders. Caso essa combinação aconteça, o time alvinegro estaria eliminado da competição.

Em caso de empate entre PSG, Atlético de Madrid e Botafogo, o saldo de gols das três equipes com o Seattle Sounders será descartado. Vale apenas o saldo de gols dos resultados das partidas entre as três equipes envolvidas.

Entenda como o Botafogo avança para a próxima fase:

- Vitória sobre o Atlético de Madrid - Botafogo classificado em 1º Lugar

- Empate com o Atlético de Madrid - Botafogo classificado em 1º Lugar

- Derrota por até dois gols de diferença e vitória do PSG - Botafogo classificado em 2º Lugar

- Derrota por até dois gols de diferença e empate do PSG - Botafogo classificado em 2º Lugar

- Derrota por mais de dois gols de diferença e vitória do PSG - Botafogo Eliminado

- Derrota por mais de dois gols de diferença e empate do PSG - Botafogo classificado em 2º Lugar

