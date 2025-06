A escalação do River Plate para a estreia no Mundial de Clubes começa a ser desenhada. Para o duelo contra o Urawa Red Diamonds, nesta terça-feira (17), às 16h (de Brasília), a tendência é que o técnico Marcelo Gallardo mantenha a base que vinha atuando e não promova grandes surpresas no time titular.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Gallardo indica manutenção de Mastantuono: 'Não precisamos de drama'

A principal dúvida que pairava sobre a escalação era a presença da jovem estrela Franco Mastantuono, recém-vendido ao Real Madrid. Em coletiva, o técnico Marcelo Gallardo minimizou a polêmica sobre a utilização do garoto e deu a entender que ele começará jogando se estiver em boas condições.

continua após a publicidade

— Vou gerir as emoções da mesma forma que venho fazendo. O garoto tem o desejo de jogar futebol, me mostra todos os dias vontade de jogar. Não vamos nos desgastar com isso. É um jogador que vai jogar se estiver bem e pronto. Não é tão complicado. Isso é o que vem de fora, não precisamos de drama. Apoiamos ele e estamos com ele — afirmou Gallardo.

(Foto: Divulgação/AFP)

➡️ Onde assistir River Plate x Urawa Red

O provável time do River Plate

Com a fala de Gallardo reforçando a tendência de que Mastantuono jogue ao lado de Nacho Fernández no meio, o restante do time também parece encaminhado. A principal novidade deve ser o retorno do lateral campeão do mundo Gonzalo Montiel, recuperado de lesão. No ataque, a dupla formada por Facundo Colidio e Sebastián Driussi deve ser mantida.

continua após a publicidade

E o Urawa Reds?

Pelo lado do time japonês, a expectativa é que o técnico Maciej Skorża mantenha a equipe que vinha atuando nas últimas partidas. A aposta para tentar surpreender o gigante argentino passa pelos pés dos brasileiros: o zagueiro Danilo Boza, na defesa, e o meia Matheus Sávio, na criação das jogadas.

Prováveis Escalações de River Plate e Urawa

River Plate (Provável): Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Paulo Díaz e Marcos Acuña; Enzo Pérez e Kevin Castaño; Nacho Fernández e Franco Mastantuono; Facundo Colidio e Sebastián Driussi. Técnico: Marcelo Gallardo.

Urawa Reds (Provável): Shusaku Nishikawa; Takuya Ogiwara, Marius Høibråten, Danilo Boza e Hirokazu Ishihara; Ryoma Watanabe, Samuel Gustafson e Kaito Yasui; Yusuke Matsuo, Matheus Sávio e Takuro Kaneko. Técnico: Maciej Skorza.