Como chegam River Plate e Urawa Red para a estreia no Mundial

Chegou a hora da estreia para duas equipes de tradições distintas. Nesta terça-feira (17), River Plate e Urawa Reds no Mundial de Clubes se enfrentam pela primeira rodada do Grupo E, às 16h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle. De um lado, o favoritismo e a camisa pesada do time argentino, do outro, a força de um tricampeão asiático que sonha em surpreender.

Como chega o River Plate no Mundial?

O time comandado por Marcelo Gallardo chega aos Estados Unidos com moral elevada. Em 2025, os números impressionam: a equipe sofreu apenas uma derrota e tem um aproveitamento de quase 70%. Na Libertadores, avançou de forma invicta para as oitavas de final como líder de seu grupo. O único tropeço recente foi a eliminação nas quartas de final do campeonato nacional para o Platense, nos pênaltis.

Para a estreia, Gallardo não deve ter grandes surpresas na escalação. A principal novidade é o retorno do lateral campeão do mundo Gonzalo Montiel, recuperado de lesão. A base que terminou o primeiro semestre será mantida, com a dupla de ataque formada por Facundo Colidio e Sebastián Driussi. As únicas pequenas dúvidas residem no meio-campo, sobre a manutenção de Nacho Fernández e da joia Franco Mastantuono, recém-vendido ao Real Madrid.

Como chega o Urawa Reds no Mundial?

O Urawa Reds entra como o time mais modesto do grupo, mas com uma história de sucesso continental que impõe respeito. O clube japonês venceu a Liga dos Campeões da Ásia três vezes, sendo a conquista de 2022 a que garantiu sua vaga no Mundial. Na atual temporada da J.League, a equipe ocupa uma modesta terceira posição.

A grande arma do time comandado pelo técnico polonês Maciej Skorża são os jogadores brasileiros. O elenco conta com três jogadores com passagens pelo futebol nacional: o zagueiro Danilo Boza (ex-Santos e Vasco), o centroavante Thiago Santana (ex-Inter e Figueirense) e, principalmente, o meia Matheus Sávio. Cria do Flamengo, Sávio é um dos destaques técnicos da equipe e conhece bem o futebol sul-americano.

O Duelo Tático e as Aspas dos Protagonistas

O confronto promete um interessante duelo de estilos. Em entrevista coletiva, o técnico Marcelo Gallardo analisou o adversário e disse esperar um time bem organizado. - Avaliamos muito bem a equipe que vamos enfrentar. É um time japonês muito aplicado, que tenta ter transições rápidas e com vontade de contra-atacar. Nós tentaremos fazer o nosso, assumir o protagonismo e ter o controle - afirmou Gallardo.

Do lado japonês, o meia Matheus Sávio também estudou o rival. Questionado sobre como parar a joia Mastantuono, o brasileiro pregou foco no coletivo. - Ele é um jogador muito bom, por isso se fala em sua transferência para o Real Madrid. No entanto, acho importante lutar como equipe, não fazer algo especial só porque ele está lá. Há outros grandes jogadores, como Ignacio Fernández e Miguel Borja - analisou Sávio.

