Com o Mundial de Clubes da FIFA se aproximando, o Lance! analisou os valores de mercado dos jogadores das 31 equipes já confirmadas na competição. Utilizando dados atualizados do Transfermarkt, foi possível identificar quem são os atletas mais caros do torneio — e, claro, destacar a presença brasileira nessa lista.

Real Madrid domina o Top 10; Brasil tem dois representantes

O Real Madrid, dono do elenco mais valioso entre os participantes, mostra sua força ao emplacar cinco jogadores no Top 10. Entre eles, Vinicius Júnior, avaliado em impressionantes 200 milhões de euros, divide o topo do ranking com o norueguês Erling Haaland, do Manchester City. A lista ainda conta com nomes como Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Frederico Valverde e Rodrygo todos da equipe merengue.

Vinicius Junior em jogo do Real Madrid diante do Bayern de Munique (Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP)

Confira os dez jogadores mais caros do Mundial de Clubes 2025:

Vinicius Júnior – Real Madrid (200 mi. €) Erling Haaland – Manchester City (200 mi. €) Jude Bellingham – Real Madrid (180 mi. €) Kylian Mbappé – Real Madrid (170 mi. €) Jamal Musiala – Bayern de Munique (140 mi. €) Rodri – Manchester City (130 mi. €) Phil Foden – Manchester City (130 mi. €) Frederico Valverde – Real Madrid (130 mi. €) Cole Palmer – Chelsea (130 mi. €) Rodrygo – Real Madrid (100 mi. €)

O Mundial de Clubes 2025 ocorre entre os dias 14 de junho a 13 de julho, nos Estados Unidos. Confira os 31 times que estão confirmados na competição e como eles se classificaram:

Palmeiras (campeão da Libertadores 2021)

Flamengo (campeão da Libertadores 2022)

Fluminense (campeão da Libertadores 2023)

Botafogo (campeão da Libertadores 2024)

River Plate (via ranking da CONMEBOL

Boca Juniors (via ranking da CONMEBOL)

Monterrey (campeão da Concachampions 2021)

Seattle Sounders (campeão da Concachampions 2022)

Club León (campeão da Concachampions 2023)

Pachuca (campeão da Concachampions 2024)

Inter Miami (vencedor da Supporters' Shield 2024)

Auckland City (via ranking da OFC)

Al Ahly (campeão da Liga dos Campeões da CAF 2020/21 e 2022/23)

Al-Hilal (campeão da Liga dos Campeões da AFC 2021)

Urawa Red Diamonds (campeão da Liga dos Campeões da AFC 2022)

Ulsan Hyundai (via ranking da AFC)

Al Ain (campeão da Liga dos Campeões da AFC 2024)

Mamelodi Sundowns (via ranking da CAF)

Espérance de Tuis (via ranking da CAF)

Wydad Casablanca (campeão da Liga dos Campeões da CAF 2021/22)

Chelsea (campeão da Champions League 2020/21)

Real Madrid (campeão da Champions League 2021/22)

Manchester City (campeão da Champions League 2022/23)

Bayern de Munique (via ranking da UEFA)

Paris Saint-Germain (via ranking da UEFA)

Inter de Milão (via ranking da UEFA)

Juventus (via ranking da UEFA)

Porto (via ranking da UEFA)

Benfica (via ranking da UEFA)

Borussia Dortmund (via ranking da UEFA)

Atlético de Madrid (via ranking da UEFA)

