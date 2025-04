Segundo o jornal inglês Daily Mail, o volante brasileiro Andrey Santos deve retornar ao Chelsea para a disputa do Mundial de Clubes de 2025. Atualmente emprestado ao Strasbourg, da França — clube que também pertence ao grupo BlueCo, dono do Chelsea —, Andrey é um dos principais destaques da equipe, que ocupa a sexta colocação no Campeonato Francês.

Durante o torneio da FIFA, o jovem de 20 anos terá a oportunidade de impressionar o técnico Enzo Maresca e conquistar uma vaga definitiva no elenco dos Blues para a temporada 2025/26.

Andrey Santos é o volante com mais gols marcados na Ligue 1 2024-25 (Foto: Reprodução/Instagram)

Andrey Santos contra o Flamengo

O clube que Andrey Santos mais enfrentou em sua carreira profissional é o Flamengo, com um total de seis partidas disputadas. O retrospecto, no entanto, é negativo: foram cinco derrotas e apenas uma vitória. Já na época em que atuava pela equipe sub-20, Andrey enfrentou o Rubro-Negro em quatro ocasiões, com um desempenho mais equilibrado — duas vitórias, um empate e uma derrota. Nesses confrontos, o volante se destacou ao marcar dois gols.

Em março deste ano, Andrey Santos concedeu uma entrevista a ESPN em que ele revela que um dos melhores jogadores da sua posição jogando no Brasil é o Erick Pulgar, do Flamengo, que será um dos adversários do Chelsea no Mundial.

- Acho que um dos melhores volantes que joga hoje no futebol brasileiro, se não o melhor, é o Pulgar. Eu sempre achei ele muito bom, muito inteligente. Acho que a forma que o Filipe Luís joga é bastante parecida com a gente do Estrasburgo, e como eu gosto de assistir jogos, eu sempre fico reparando nele - disse Andrey Santos.

Andrey chegou ao Chelsea em 2023, aos 18 anos, vindo do Vasco da Gama. Desde então, passou por alguns empréstimos: retornou ao Vasco por seis meses, teve uma passagem pelo Nottingham Forest, onde foi pouco aproveitado, e, em 2024, foi cedido ao Strasbourg. Na atual temporada, o meio-campista disputou 29 partidas, marcou 10 gols, deu 5 assistências e exerce constantemente a função de capitão da equipe.