Em artigo publicado nesta quinta-feira (17), o jornal espanhol As direcionou críticas à FIFA por conta dos critérios adotados para a classificação ao Mundial de Clubes de 2025. Segundo o veículo, é "absurdo" que equipes como Barcelona e Arsenal — semifinalistas da atual edição da Liga dos Campeões — fiquem de fora do torneio, que será realizado entre junho e julho nos Estados Unidos.

O jornal destaca que o modelo de qualificação adotado pela entidade leva em consideração o desempenho dos clubes em anos anteriores, o que, segundo o jornal, abre espaço para situações como essa: grandes potências do futebol europeu fora da principal competição interclubes do mundo.

- É o caso de Barcelona e Arsenal, gigantes de Espanha e Inglaterra, cujas ausências no torneio organizado por Gianni Infantino serão sentidas neste verão - afirmou a publicação.

Rice comemor gol do Arsenal contra o Brentford (Foto: Adrian Dennis / AFP)

O As ainda aponta como falha o fato de a Fifa não garantir vaga automática ao campeão da edição da Champions que ocorre no mesmo ano do Mundial de Clubes.

- As equipes que mais se destacaram na Europa nesta temporada — justamente Arsenal e Barça — estarão de fora da competição que, teoricamente, deveria reunir a elite do futebol mundial a cada quatro anos - ressaltou o jornal.

Atualmente, o critério da Fifa para os clubes europeus inclui a classificação automática dos campeões das quatro últimas edições da Champions League — no caso, Chelsea, Real Madrid, Manchester City e o vencedor da atual temporada (caso não ultrapasse o limite de clubes por país).

As demais vagas foram definidas com base em um sistema de pontuação que avalia o desempenho dos clubes nas competições continentais ao longo das últimas quatro temporadas.