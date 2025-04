O PSG vai enfrentar o Botafogo pela segunda rodada do Mundial de Clubes da Fifa. A partida que acontece no Rose Bowl Stadium, em Los Angeles, vai reunir o atual campeão da Libertadores e um dos favoritos para conquistar a atual edição da Champions League. O brasileiro Raí, que defendeu o clube francês por cinco anos, falou sobre a qualidade e importância do time carioca.

Bandeirão da torcida do PSG em homenagem a Raí (Foto: Rperodução)

— O Botafogo é um grande clube do Rio, e até torcedores de outras equipes da cidade gostam de acompanhá-lo. Ele tem uma história especial como a de Garrincha e de outros grandes jogadores que atuaram por lá — disse, em entrevista à Fifa.

Raí foi coroado como o maior jogador da história do clube francês, tendo disputado 223 jogos e marcado 79 gols. O ex-atacante conquistou seis títulos pelo time da França e é o 11º jogador com mais gols na história da equipe. O brasileiro acredita que o mundo verá uma grande partida entre PSG e Botafogo no Mundial.

Raí, com a camisa do PSG (Foto: Jacques Demarthon / AFP)

— É um representante brasileiro contra o PSG. Não sei quando foi a última vez que o PSG enfrentou um clube brasileiro, vai ser bem especial para mim. Vai ser uma grande partida, porque teremos a oportunidade de ver os campeões da Libertadores enfrentando um dos melhores times da Europa — afirmou à Fifa.

Raí foi campeão mundial pelo São Paulo em 1992 e foi o protagonista da decisão do torneio, marcando os dois gols da vitória por 2 a 1 contra o Barcelona. Hoje, o brasileiro acredita que os clubes do Brasil podem voltar a brigar pelo título, que não é conquistado por um clube do país desde 2012, com o Corinthians.

— Estamos começando a ver mais investimentos no Brasil. Se olharmos para 10 ou 20 anos atrás, esses clubes não eram competitivos, mas Botafogo, Palmeiras e Flamengo têm grandes elencos atualmente — acrescentou.

Jogo entre PSG e Botafogo

🌏 PSG x Botafogo

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo B)

📅 19 de junho, quinta, às 22h (de Brasília)

🏟️ Rose Bowl