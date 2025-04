O Espérance, adversário do Flamengo na estreia do Mundial de Clubes da FIFA em 2025, venceu o AS Kasserine por 6 a 0, nesta quarta-feira (16), em partida válida pela fase 16 avos de final da Copa da Tunísia. Os gols foram marcados por Larry Azouni (2), Achref Jebri (2), Mohamed Wael Derbali e Wajdi Aissaoui.

Com o resultado, a equipe de Túnis garantiu vaga nas oitavas de final do torneio. Pelo Campeonato Tunisiano, o Espérance segue na briga pelo título, dividindo a liderança com o Monastir a quatro rodadas do fim da competição.

Jogadores do Espérance comemoram vitória (Foto: Divulgação/Espérance)

Os brasileiros Yan Sasse e Rodrigo Rodrigues, que atuam pelo Espérance, não participaram da vitória. Segundo o regulamento da Copa da Tunísia, atletas estrangeiros não podem disputar essa fase da competição. A partir das oitavas de final, no entanto, os dois estarão liberados para entrar em campo

Na atual temporada, Yan Sasse tem sido uma peça importante no elenco do Espérance. Em 29 partidas disputadas, o meia-atacante participou diretamente de 13 gols, com dez gols marcados e três assistências. Já o atacante Rodrigo Rodrigues, que ficou fora de parte dos jogos devido a uma lesão muscular, entrou em campo 12 vezes e marcou três gols. O mais recente foi na vitória por 1 a 0 sobre o EGS Gafsa, pela 26⁠ª rodada do Campeonato Tunisiano. O resultado permitiu que o clube continuasse na ponta da tabela da competição.

Confira os jogos do Espérance no Mundial de Clubes

🌏 Flamengo (BRA) x Espérance (TUR)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo D)

📅 16 de junho, segunda, às 22h (de Brasília)

🏟️ Filadélfia

🌏 A definir x Espérance (TUR)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo D)

📅 20 de junho, sexta, às 19h (de Brasília)

🏟️ Geodis Park

🌏 Espérance (TUR) x Chelsea (ING)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo D)

📅 24 de junho, terça, às 22h (de Brasília)

🏟️ Filadélfia