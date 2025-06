Adriano diz como Flamengo deve jogar contra o Bayern e crava resultado

Sem titubear, o ex-jogador Adriano Imperador demostrou otimismo para o duelo entre Flamengo e Bayern de Munique, pelas quartas de finais do Mundial de Clubes, neste domingo (29). O Ídolo do Rubro-Negro ainda deu um pitaco na postura que a equipe de Filipe Luís deve para sair com a vitória.

— Espero que a gente faça uma grande partida, vencer esse jogo será importante demais pra gente, porque se passar hoje tem grandes chances de chegar à final. Eu acho que tem que manter (o estilo de jogo ofensivo), está dando certo assim. O Bayern é um time muito tático. Acho que o Flamengo tem que jogar o que vem fazendo, porque se mudar, de repente, pode prejudicar — disse Adriano. Segundo o Imperador, o Rubro-Negro vencerá o time alemão por 2 a 0.

Adriano Imperador crava vitória do Flamengo contra Bayern (Foto: Reprodução/Cazé TV)

A bola rola às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA). O Rubro-Negro se classificou em primeiro lugar do Grupo D, com sete pontos conquistados. Já os Bávaros ficaram na segunda posição do Grupo C, com seis pontos, atrás do líder Benfica, que fez sete.

Apesar da colocação na tabela, a missão do Flamengo não será fácil. O Bayern de Munique é um dos principais clubes da Europa. Ao todo, conquistaram quatro Mundiais, seis Champions League, 34 Campeonatos Alemães, 20 copas nacionais e tantos outros títulos ao longo da história.

Flamengo x Bayern na história

O único confronto entre Flamengo e Bayern de Munique pelo Torneio Internacional de Kuala Lumpur aconteceu em julho de 1994, com vitória rubro-negra por 3 a 1. Rogério Lourenço, Marquinhos e Sávio marcaram os gols do time carioca na final disputada na Malásia, garantindo o título da competição amistosa, também conhecida como SEE'94.