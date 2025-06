FILADÉLFIA (EUA) - O Flamengo está pronto para enfrentar o Espérance (TUN) às 22h desta segunda-feira (horário de Brasília), pela primeira rodada do grupo D do Mundial de Clubes. Em campo, o rubro-negro é liderado por Gerson, capitão do time que está de saída para o Zenit (RUS). Depois de protestos da torcida e questionamentos sobre o estado mental do meia para a competição, o técnico Filipe Luís saiu em defesa do atleta.

continua após a publicidade

+ Flamengo ganha dúvida para estreia do Mundial; veja provável escalação

Durante a última entrevista coletiva antes da estreia no Mundial, já no estádio Lincoln Financial Field, o treinador evitou falar sobre a transferência e destacou a liderança de Gerson dentro do grupo.

- O Gerson é jogador do Flamengo, e até o momento nada, absolutamente nada, indica o contrário. É um jogador que é líder, líder dos companheiros, líder desse time. Foi e continua sendo muito importante para a gente. Só posso dizer isso, porque até agora é essa a realidade, nada mudou, absolutamente nada - iniciou o treinador - iniciou.

continua após a publicidade