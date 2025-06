Lautaro Martínez critica gramado em partida da Inter de Milão

A estreia da Inter de Milão no Mundial de Clubes foi marcada por críticas às condições do gramado. Após o empate em 1 a 1 com o Monterrey, nesta terça-feira (17), no Rose Bowl, em Los Angeles, o atacante Lautaro Martínez não poupou palavras ao comentar o estado do campo.

Autor do gol que evitou a derrota da equipe italiana no jogo válido pelo Grupo E, o capitão argentino afirmou que o gramado prejudicou o desempenho da Inter:

- O gramado não ajudou, tivemos dificuldades por causa disso. Estava seco… Mas, bem, eles (Fifa) escolheram esses estádios e nós temos que nos adaptar - disse Lautaro, que também teve um gol anulado por impedimento.

Lautaro Martínez marcou o gol de empate da Inter de Milão no jogo contra o Monterrey, que terminou em 1 a 1 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

As queixas do camisa 10 nerazzurri se somam a outras feitas por jogadores de diferentes equipes. No último domingo (15), após a goleada sofrida pelo Atlético de Madrid diante do PSG, por 4 a 0, Marcos Llorente reclamou do calor extremo em Los Angeles, que contribuiu para o desgaste físico dos atletas.

- É impossível jogar assim, a essa hora, com esse calor. Minhas unhas dos pés doíam. Não consegui correr direito. Como é igual para todos, não é desculpa - afirmou o meio-campista espanhol.

Confira os jogos da Inter de Milão no Mundial de Clubes

📅 Sábado, 21 de junho

🌍 Inter de Milão x Urawa Red Diamonds

⚽ Grupo E

🕐 16h (de Brasília)

📍 Lumen Field, Seattle, EUA

📅 Quarta-feira, 25 de junho

🌍 Inter de Milão x River Plate

⚽ Grupo E

🕐 22h (de Brasília)

📍 Lumen Field, Seattle, EUA

