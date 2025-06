Real Madrid x Al-Hilal: veja salário milionário de Malcom no clube saudita

O atacante Malcom, ex-Corinthians, estará em campo nesta quarta-feira (18), às 16h (de Brasília), no duelo entre Al-Hilal e Real Madrid, válido pela primeira rodada do Grupo H do Mundial de Clubes. A partida acontece no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA). Um dos destaques da equipe saudita, ele é dono de um contrato milionário.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Contratado em julho de 2023, ele assinou até junho de 2027 com o Al-Hilal. Segundo o site Capology, Malcom recebe um salário bruto anual de €18 milhões, o equivalente a R$ 115 milhões na cotação atual.

💰 Quanto Malcom ganha no Al-Hilal?

Fonte: Capology Período Valor em euros Valor em reais Por ano €18.000.000 R$ 115.020.000 Por mês €1.500.000 R$ 9.585.000 Por dia €49.315 R$ 314.150

➡️ Se cumprir o contrato até o fim, Malcom terá recebido €72 milhões (cerca de R$ 460 milhões em quatro anos).

💸 Brasileiros em campo: compare os salários

O confronto entre Real Madrid e Al-Hilal terá diversos brasileiros. Veja abaixo os salários anuais dos atletas das duas equipes:

Fonte: Capology Jogador Clube Salário anual (€) Salário anual (R$) Vini Jr Real Madrid €20.800.000 R$ 132.912.000 Malcom Al-Hilal €18.000.000 R$ 115.020.000 Éder Militão Real Madrid €14.600.000 R$ 93.294.000 Rodrygo Real Madrid €12.500.000 R$ 79.875.000 Renan Lodi Al-Hilal €6.000.000 R$ 38.340.000 Marcos Leonardo Al-Hilal €5.100.000 R$ 32.589.000 Endrick Real Madrid €4.100.000 R$ 26.199.000

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.