Eduardo Tironi aponta clube brasileiro que irá mais longe no Mundial de Clubes

As oitavas de final do Mundial de Clubes começam neste sábado (28), nos Estados Unidos. Todos os quatro clubes brasileiros ainda se encontram na competição. Ao Lance!, o jornalista Eduardo Tironi opinou sobre qual time nacional irá chegar mais longe no torneio da Fifa.

Para o comunicador, Palmeiras e Botafogo, que se enfrentam, ficaram com o confronto mais fácil de classificação nas oitavas de final. Tironi também afirmou que o Flamengo terá a missão mais difícil na próxima fase. A equipe de Filipe Luís encara o Bayern de Munique.

- O mais fácil (entre os confrontos das oitavas de final) é Palmeiras x Botafogo. Fácil para os dois. Rivais, que se conhecem e estão em nível parecido. O mais difícil é o do Flamengo - opinou o jornalista.

Palmeiras e Botafogo se enfrentam nas oitavas de final do Mundial de Clubes (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Além disso, Eduardo Tironi afirmou que o Palmeiras será o clube nacional a chegar mais longe na competição. Apesar disso, ele destacou a participação do Flamengo no torneio, que para ele, foi a equipe nacional que teve as melhores atuações na fase de grupos.

- O Palmeiras vai chegar mais longe pelos confrontos que terá. Mas o Flamengo foi a equipe nacional mais me impressionou. Teve o melhor desempenho de uma equipe nacional. Um grande jogo contra o Chelsea e administrou os outros jogos - concluiu.

Em questão de título, o jornalista opinou que deve ser difícil um time brasileiro realizar o feito. De acordo com Tironi, a conquista do novo Mundial de Clubes não deve fugir de um time europeu. Ele apontou o Manchester City e o PSG como os favoritos.

Oitavas de final do Mundial de Clubes

A fase eliminatória do novo torneio da Fifa se inicia neste sábado (28). Além de Flamengo, Palmeiras e Botafogo, clubes abordados por Tironi, o Fluminense também segue vivo na competição. O Tricolor encara a Inter de Milão, na segunda-feira (30), às 16h (de Brasília), Bank of America Stadium, na Carolina do Norte.

O clássico brasileiro acontece neste sábado (28), às 13h (de Brasília), no Lincoln Finacial Field, na Filadélfia. Já o Flamengo, enfrenta o Bayern de Munique, no domingo (29), às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

Além desses confrontos, as oitavas de final do Mundial de Clubes também terá: Chelsea x Benfica; PSG x Inter Miami; Manchester City x Al-Hilal; Real Madrid x Juventus; Borussia Dortmund x Monterrey.