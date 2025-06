Juventus tem o ataque mais letal do Mundial; veja ranking

A Juventus pode não ter terminado a fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa 2025 como o melhor ataque, mas lidera em um quesito importante: eficiência ofensiva. De acordo com dados da competição, o time italiano precisou de apenas 2,7 finalizações para marcar um gol, média que o coloca à frente de Manchester City e Bayern de Munique, que tiveram 4,6 finalizações por gol.

Mesmo com o terceiro melhor ataque do torneio (11 gols), a Juventus foi mais precisa nas conclusões do que City (13 gols) e Bayern (12 gols). O número é um indicativo claro de um time que não desperdiça chances e que soube aproveitar ao máximo suas oportunidades no setor ofensivo.

Os times mais eficientes do Mundial.

Juventus – 2,7 finalizações para marcar o gol Bayern de Munique – 4,6 Manchester City – 4,6 Benfica – 5,2 Real Madrid – 5,6

Esses clubes combinam bons números de gols com alta precisão, o que os consolida como os times mais letais da competição.

Kolo Muani em ação pela Juventus, no Mundial de Clubes (Foto: Charly Triballeau/AFP)

Os que mais finalizam para conseguir marcar

Na outra ponta do ranking, equipes como Pachuca, Seattle Sounders, Wydad Casablanca e Espérance Tunis apresentaram desempenho preocupante. O Pachuca, por exemplo, precisou de 27,5 finalizações para marcar um único gol, enquanto o Seattle Sounders marcou apenas uma vez em 23 tentativas. Todos esses clubes já estão eliminados da competição, o que reforça o peso da baixa eficiência ofensiva em torneios de tiro curto como o Mundial de Clubes.

Pachuca – 27,5 finalizações por gol Seattle Sounders – 23,0 Espérance Tunis – 19,0 Wydad Casablanca – 19,0 Red Bull Salzburg – 17,5

Clubes brasileiros: contraste entre volume e eficiência

Entre os representantes do Brasil, o Flamengo apresenta a melhor média de finalizações por gol: 7,2, o que o coloca como oitavo melhor ataque do torneio. O Botafogo, por sua vez, é o 21º em número de gols e precisa de 7,7 finalizações para marcar, enquanto o Fluminense teve desempenho ainda mais abaixo: 11,2 finalizações por gol. Já o Palmeiras figura com 12,5 finalizações por gol.

Wallace Yan comemora gol marcado contra o Chelsea no Mundial de Clubes (Foto: David Ramos/Getty Images via AFP)

Eficiência define quem avança

Com o fim da fase de grupos, os números mostram que eficiência ofensiva é tão importante quanto volume de jogo. Clubes como Juventus, City e Bayern conseguiram aliar produção ofensiva com precisão nas finalizações, o que se reflete não apenas nos gols marcados, mas também na solidez de suas campanhas até aqui.

Se o padrão se mantiver, os clubes com ataques mais letais terão vantagem na reta final do torneio — onde o espaço é menor, a marcação é mais forte, e cada chance desperdiçada pode custar a eliminação.