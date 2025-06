Português da Juventus chama atenção em goleada no Al Ain: ‘Estilo do Messi’

A Juventus venceu o Al Ain no Mundial de Clubes nesta quarta-feira (19), com destaque para o meia Francisco Conceição, que marcou dois gols. A atuação do português na goleada por 5 a 0 foi elogiada nas redes sociais, e alguns internautas chegaram até comparar o estilo do jogador com o de Lionel Messi, do Inter Miami.

No primeiro gol, Francisco Conceição recebeu dentro da área, deixou um marcador no chão e chutou para fazer o segundo da Juventus. O português de 22 anos fechou o placar para a Juventus com outro bonito gol. Aos 12 minutos do segundo tempo, o meia driblou um defensor e chutou cruzado no canto do goleiro.

Veja a repercussão nas redes sociais:

Como foi Juventus x Al Ain?

O jogo entre o Al Ain e a Juventus na estreia dos times no Mundial começou morno. O Al Ain foi quem chegou pela primeira vez com Zabala. Aos 10', o lateral-esquerdo passou pela marcação de Francisco Conceição e chutou de direita para a defesa tranquila do goleiro Di Gregorio. O placar foi inaugurado no ataque seguinte com uma boa jogada coletiva da equipe da Juventus. Após boa troca de passes, o lateral Alberto Costa e Kolo Muani venceu a marcação e cabeceou para o fundo das redes, abrindo o placar no Audi Field.

Aos 15', Andrea Cambiaso cometeu uma falta perigosa na entrada da área. Kaku cobrou direto para o gol, mas a finalização foi bloqueada pela defesa da Juventus, que conseguiu sair para o ataque com velocidade. Aos 18', Rahimi partiu para cima da marcação pela esquerda, invadiu a área, mas chutou fraco e facilitou a defesa do goleiro Di Gregorio.

Aos 21', a Juventus conseguiu entrar na área do Al Ain pela direita. Alberto Moreno ganhou da marcação adversária e rolou para Francisco Conceição. O camisa 7 levou para a perna esquerda, limpou a marcação e chutou praticamente na pequena área. A bola desviou em Ramy Rabia e tirou todas as chances de defesa de Rui Patrício. O lance foi checado pela arbitragem de vídeo, que manteve a decisão de campo e validou gol de Conceição.

Aos 30', Yildiz recebeu de Khépren Thuram na intermediária, limpou a marcação de Park e chutou de fora da área. A bola tocou na trave de Rui Patrício e balançou as redes do Al Ain pela terceira vez no jogo. Depois do terceiro gol marcado, a Juventus foi para cima do Al Ain e quase ampliou a vantagem pelo menos duas vezes antes do intervalo. O Al Ain também apareceu no ataque e Kodjo Laba girou sobre a marcação e obrigou Di Gregorio a fazer uma defesa tranquila nos acréscimos. Aos 48', Khéprhen Thuram lançou Kolo Muani, que invadiu a área e tocou na saída de Rui Patrício para transformar a vitória em goleada.

No primeiro minuto do segundo tempo, o Al Ain chegou a diminuir o placar com um gol contra de Alberto, mas a jogada foi anulada por impedimento. Aos 3', Kodjo Laba recebeu um bom lançamento e ficou mano a mano com Kalulu. O atacante cortou o zagueiro e finalizou com força da entrada da área, mas o chute foi defendido por Di Gregorio em uma grande intervenção.

Aos 12', Francisco Conceição apareceu novamente pela direita. O camisa 7 invadiu a área, passou por Kouame Autonne e chutou rasteiro e com força para vencer Rui Patrício e marcar o quinto gol do jogo. Aos 20', Conceição deu um ótimo passe para Kolo Muani, que saiu cara a cara com o goleiro português, mas não conseguiu tirar a bola do alcance do camisa 1 do Al Ain.

Aos 40', o Al Ain chegou mais uma vez pela direita. Chadli chutou de fora da área e Di Gregorio caiu no canto esquerdo para encaixar a bola. Aos 43', Douglas Luiz recebeu de Weah na entrada da área, chutou colocado e quase marcou o sexto gol da partida. Aos 44', o meia brasileiro arriscou novamente de fora da área e acertou a trave esquerda do Al Ain.