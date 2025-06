Nesta quarta-feira (18), o Manchester City venceu o Wydad Casablanca por 2 a 0 na estreia das equipes no grupo G do Mundial de Clubes da Fifa. Em entrevista coletiva após a partida, Guardiola falou sobre o desempenho dos reforços e avaliou o jogo, condicionando as atuações ao calor que fazia na Filadélfia.

— Estava muito calor e havia jogadores novos. O primeiro jogo é importante. Começamos bem e depois perdemos algumas bolas — avaliou Guardiola.

Durante a partida, os termômetros na Filadélfia, nos Estados Unidos marcavam 28º de temperatura, com uma umidade de 76% e um sol escaldante. O jogo contou com para para hidratação aos jogadores.

O treinador ainda analisou os desempenhos de seus jogadores, como Phil Foden, que marcou um gol logo no segundo minuto de jogo, e Rayan Cherki, um dos estreantes do dia.

— Foden? Claro que será importante. Vai exercer outro papel. Temos muitos jogadores, precisamos ajustar muitas coisas, mas passo a passo… O clube decidiu contratar o Cherki porque ele tem muita habilidade perto da área. Hoje não eram boas condições para ninguém. Nem para ele.

Cherki e Reijnders foram titulares no primeiro jogo dos reforços do Manchester City para o Mundial de Clubes. Nenhum dos dois teve uma atuação de destaque, assim como o resto do time. Sobre Rodri, que entrou no segundo tempo e ainda se recupera de lesão, guardiola pregou paciência.

— Ele jogou 30 minutos e precisa ir passo a passo. Quer mais, mas esse é o primeiro passo. O que sua cabeça quer, sua mente, é o máximo. Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes é preciso passar pelo processo para voltar, e isso é muito importante — concluiu o técnico.

Como foi o jogo entre Manchester City e Wydad Casablanca?

Sob o calor do verão norte-americano, o Manchester City venceu o Wydad Casablanca por 2 a 0 com tranquilidade. Em partida com gols de Phil Foden e Doku, Guardiola aproveitou para dar rodagem à equipe - deixando Haaland no banco e dando espaços às novas contratações. O jogo foi realizado no Lincoln Financial Field, em Filadélfia (EUA), pela primeira rodada do grupo G do Mundial de Clubes da Fifa.

Phil Foden comemora com companheiros o gol marcado contra o Wydad Casablanca, na estreia do Mundial (Foto: Charly Triballeau/AFP)

O jogo ainda contou com a expulsão de Rico Lewis, que deu entrada forte em Obeng no fim do jogo.

