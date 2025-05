O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) julga nesta segunda-feira (6) o recurso apresentado pelo Club León, do México, na tentativa de retornar ao Mundial de Clubes da FIFA 2025. O resultado da audiência pode definir o quarto integrante do Grupo D, que já conta com Flamengo, Chelsea (Inglaterra) e Espérance (Tunísia).

continua após a publicidade

O León foi excluído do Mundial de Clubes 2025 por descumprir o regulamento da FIFA sobre multipropriedade. A entidade entende que a participação do clube mexicano, ao lado do Pachuca — ambos pertencentes ao mesmo grupo de investidores —, viola as regras que proíbem dois times com o mesmo proprietário na mesma edição do torneio.

James Rodríguez está no León desde o começo do ano e um dos destaques da equipe (Foto: Yuri Cortez / AFP)<br>

A decisão foi tomada pelo secretário-geral da FIFA, Mattias Grafström, com base nesse artigo do regulamento. Após a exclusão, a FIFA anunciou que definiria o substituto do León "em momento oportuno", aguardando o julgamento do caso pelo Tribunal Arbitral do Esporte (TAS).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Possíveis cenários

León volta ao Mundial

Caso o TAS aceite o recurso do clube mexicano, o grupo se mantém como foi originalmente sorteado: Flamengo, Chelsea, Espérance e León.

Playoff entre clubes da CONCACAF

Se o TAS mantiver a exclusão do León e não der razão ao Alajuelense, a FIFA planeja um jogo de desempate entre o Los Angeles FC (vice da Champions da CONCACAF) e o Club América (melhor colocado no ranking da confederação). Segundo a ESPN, a partida deve ocorrer em 21 ou 28 de maio, a depender do calendário do clube mexicano.

continua após a publicidade

Alajuelense como substituto

Outra possibilidade é a entrada do Alajuelense, da Costa Rica. O clube contesta a participação do Pachuca e do León e defende que, com base no ranking da FIFA e no regulamento, deve ser o escolhido. A regra limita a presença de dois clubes por país, salvo em caso de conquista continental, como ocorreu com os quatro clubes brasileiros classificados.

No dia 23 de abril, a diretoria do clube compareceu à audiência no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), em Madri, apresentou seus aguamentos e agora aguarda a decisão que poderá colocá-la na competição internacional.