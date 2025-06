Cavani revela mágoa após eliminação do Boca: ‘É o que mais irrita’

Fora das duas primeiras partidas, o grande astro do Boca Juniors, Edinson Cavani, participou da eliminação da equipe argentina para o Auckland City. Após não conseguir a vitória contra o time, o uruguaio relembrou os pontos deixados para trás contra o Benfica, afirmando que isso o irrita. Na ocasião, os xeneizes abriram dois gols de vantagem, mas levou o empate.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Boca Juniors tinha uma árdua missão para conseguir a classificação para as oitavas de final do Mundial de Clubes. A equipe precisava torcer por uma derrota do Benfica sobre o Bayern de Munique - o que não aconteceu - e precisava golear o Auckland City - o que também não aconteceu. Com o fracasso, Edinson Cavani mostrou-se frustrado com a competição, porém, afirmou que mesmo com a tristeza, há de seguir em frente.

continua após a publicidade

- É uma pena que ficamos de fora, mas é preciso seguir em frente. Sabíamos que ia ser difícil. Acho que mostramos que lutamos até o último momento com todas as nossas capacidades - afirmou Edinson Cavani.

Cavani é o principal astro do Boca Juniors (Foto: Alejandro Pagni/ AFP)

O jogador ficou de fora das primeiras partidas por conta de uma lesão, e mostrou sua frustração por conta disso. O principal peso para os sentimentos de Cavani seria o primeiro jogo disputado do Boca Juniors na competição, onde disputou contra o Benfica, fez um ótimo jogo, mas, na reta final, sofreu o empate, deixando importantes pontos escapar (pontos esses que garantiriam uma classificação).

continua após a publicidade

➡️ Jogador que atuou pelo Auckland City no Mundial fez intercâmbio no Santos

- O jogo contra o Benfica? Sabemos que é passado, mas é o que mais nos irrita. Esses pontos hoje jogam contra nós. Que tudo sirva para aprender e continuar a crescer como grupo - completou o atacante uruguaio.

Boca Juniors de Cavani eliminado; como foi o jogo?

O Auckland City começou surpreendendo o Boca Juniors, criando uma boa chance logo aos cinco minutos. No entanto, os argentinos assumiram o controle do jogo e abriram o placar aos 26 minutos, com um gol contra de Garrow após cabeçada de Di Lollo na trave. Depois do gol, o Boca dominou e criou várias oportunidades, mas o primeiro tempo terminou apenas 1 a 0.

Na segunda etapa, o Auckland empatou em escanteio com gol do zagueiro Christian Gray. Pouco depois, a partida foi interrompida por cerca de uma hora devido a uma tempestade em Nashville. Quando o jogo recomeçou, o Boca já estava eliminado pela vitória do Benfica sobre o Bayern. Apesar da pressão até o fim, os argentinos não conseguiram marcar novamente, e o jogo terminou empatado em 1 a 1.

Com o resultado, o Auckland City - único time amador do torneio - conquistou seu primeiro ponto após duas goleadas sofridas. Sem receber cartões durante toda a fase de grupos, o time neozelandês ainda levou o troféu fair-play para casa.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.