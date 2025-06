O Botafogo está nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Nesta segunda-feira (23), o time alvinegro perdeu por 1 a 0 para o Atlético de Madrid, com gol de Griezmann aos 42 minutos do segundo tempo. Mesmo com a vitória, o time espanhol está eliminado, amargurando a terceira posição do grupo. A imprensa internacional repercutiu o jogo.

Pelo lado da imprensa espanhola, muita melancolia e reclamações da arbitragem pelo pênalti que não foi dado ainda na primeira etapa do jogo, após Gregore pisar no pé de Julián Alvarez, mas o árbitro mexicano viu, já no VAR, uma falta anterior de Alexander Sørloth, camisa 9 do time europeu.

AS (Espanha)

O jornal de Madri criticou a arbitragem pela não marcação de possíveis pênaltis a favor do Atlético, corroborando o atacante Julián Álvarez que reclamou de faltas dentro da área em três lances. Contudo, a publicação também salientou que o time cochonero não foi capaz de fazer o placar necessário.

"Não conseguiu e eles não deixaram", estampou o jornal.

Marca (Espanha)

O outro periódico de Madri salienta que o Atlético foi eliminado mesmo que com seis pontos, como os times que se classificaram, e lamentaram que o gol de Griezmann saiu "tarde demais". O jornal também foi mais um a reclamar da arbitragem do mexicano Cesar Ramos.

"O Atlético já estava saindo: não havia necessidade de expulsá-los"

Sport (Espanha)

O jornal da Catalunha foi mais sucinto: sem citar os pênaltis que os dois acima, de Madri, defendem ter existido, o periódico foi mais na linha da ineficiência do time em fazer o resultado necessário.

"Um Atlético desanimado consegue vitória insuficiente para evitar eliminação"

Mundo Deportivo (Espanha)

Outro jornal da Catalunha também preferiu a linha mais sóbria: já contando com a eliminação cochonera, chamaram de "crônica de morte anunciada".

"Crônica de uma morte anunciada para o Atlético"

Olé (Argentina)

O principal jornal esportivo da Argentina reagiu com surpresa à eliminação do Atlético no Grupo B do Mundial de Clubes.