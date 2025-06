Jogador do Atlético de Madrid elogia Botafogo: “Não seria fácil”

O volante Pablo Barrios, do Atlético de Madrid, lamentou a eliminação na primeira fase do Mundial de Clubes da Fifa, mas reconheceu que a tarefa da equipe colchonera na última rodada do Grupo B, diante do Botafogo, não seria fácil. A vitória por 1 a 0, nesta segunda-feira (23), no Estádio Rose Bowl, em Pasadena (EUA), não foi suficiente para o Atlético conseguir a classificação para as oitavas de final da competição.

- Precisávamos fazer não um, mas três gols. Sabíamos que era uma grande equipe, ganharam a Libertadores no ano passado, contra o PSG fizeram um partidaço. Sabíamos que não seria fácil – afirmou Barrios, em entrevista ao site da Fifa.

Somente com uma vitória por três gols de vantagem o Atlético de Madrid se classificaria, eliminando o Botafogo. A equipe espanhola terminou na terceira colocação do Grupo B, com os mesmos seis pontos de Botafogo e PSG, mas com pior saldo de gols no confronto direto entre essas três equipes. A goleada sofrida para o time francês na primeira rodada, por 4 a 0, foi determinante para a eliminação do Atlético de Madrid.

Atlético de Madrid teve melhor saldo de gols que o Botafogo na classificação geral

O PSG terminou em primeiro lugar, com saldo de três gols, o Botafogo ficou em segundo com saldo zero, e o time colchonero foi eliminado com saldo negativo de três gols. Curiosamente, na classificação geral, incluindo os resultados contra o Seattle Sunders, o Atlético de Madrid terminou com melhor saldo que o Alvinegro carioca.

O técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, também elogiou a equipe do Botafogo, após a partida desta segunda-feira (23):

- Quero parabenizar o adversário, que jogou muito bem, com trabalho, honestidade e coragem. Defendeu como é necessário defender. Quando se defende bem e ataca bem, claro que tem mais possibilidade de ganhar – afirmou o técnico argentino, na saída do campo, repetindo os elogios feitos pelo técnico do PSG, Luis Enrique, após a vitória do Botafogo por 1 a 0, na segunda rodada.