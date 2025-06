O Palmeiras derrotou o Botafogo por 1 a 0 neste sábado (28) e se classificou para as quartas de final do Mundial de Clubes. O jogo, que foi muito disputado e decidido apenas na prorrogação, chamou a atenção de espectadores pelo mundo.

Jogadores do Palmeiras celebram vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes (Foto by Franck Fife / AFP)

Após o jogo, o New York Times, jornal dos Estados Unidos, fez uma análise sobre como o Palmeiras vai encarar um segundo rival europeu no torneio. O time paulista terá o Chelsea ou o Benfica como adversário nas quartas de final.

"Tem havido muita discussão sobre a força dos clubes brasileiros neste Mundial de Clubes, e com razão", diz parte do texto de Mark Carey. Na publicação, o jornalista provoca a dúvida no leitor, questionando se o Benfica ou o Chelsea deveriam ter motivos para temer o Palmeiras na próxima fase.

Mark Carey utilizou um ranking da Opta como base para listar as possibilidades do confronto entre os times da Europa o Palmeiras. A lista organiza mais de 13 mil clubes do mundo em uma escala que vai de 0 a 100, classificando dos mais fracos aos mais fortes. O time aparece ao lado de clubes como Werder Bremen e o Leeds United, que está na segunda divisão do futebol inglês.

O jornalista também avaliou que um jogo único pode dar mais chances aos times menos qualificados. No entanto, sem Piquerez e Gustavo Gómez, que estão suspensos, o Palmeiras entrará em campo como azarão nas quartas de final.

Sequência do Palmeiras no Mundial

Agora o time espera o vencedor do duelo entre Benfica e Chelsea, que jogam ainda neste sábado, às 17h (de Brasília), na cidade de Charlotte. O jogo das quartas de final acontece na sexta-feira (4), novamente no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Até lá, o Palmeiras seguirá na Filadélfia se preparando para o seu próximo confronto no Mundial de Clubes. Neste domingo, o time terá folga e Abel Ferreira vai começar a treinar as alternativas para substituir as ausências de Piquerez e Gustavo Gomez, que receberam seus segundos cartões amarelos na competição, a partir de segunda-feira.