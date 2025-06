Paulinho revela conversa com Mayke antes do gol da classificação do Palmeiras

Autor do gol que garantiu a classificação do Palmeiras para as quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa, o atacante Paulinho revelou, após a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, na prorrogação, que falou com o lateral Mayke um pouco antes de balançar as redes. O camisa 10 avisou o companheiro que precisava de uma bola rasteira, e foi justamente assim que saiu o gol.

continua após a publicidade

➡️ Paulinho exorciza fantasma e mantém sonho do Palmeiras vivo no Mundial

- Para mim está sendo um momento bastante difícil, por eu não estar conseguindo jogar meus 100% - iniciou Paulinho, após a partida, mas rapidamente foi interrompido por Mayke, que rasgou elogios ao camisa 10 do Verdão.

- Ele falou que não está 100%. Não está, mas esse moleque é um fenômeno e ele merece. E ele falou comigo aqui que só precisava de uma bola. 'Preciso só de uma bola, só de uma bola' - disse o lateral.

continua após a publicidade

➡️ De colegas na pandemia a rivais no Mundial: a curiosa história de Abel Ferreira e Renato Paiva

O técnico Abel Ferreira já revelou que Paulinho não consegue jogar mais de 30 minutos em razão da cirurgia que fez na canela direita e por ainda sentir dores no local. Com isso, o português costuma colocar o jogador no segundo tempo das partidas, o que tem rendimento bons gols e resultados. E o diálogo e entrosamento de Paulinho e Mayke rendeu a classificação do Verdão.

- Mayke me recepcionou da melhor forma quando eu cheguei no Palmeiras. Um irmão que eu tenho no clube. E eu falei para ele, uns dois minutos antes do gol eu falei para ele que precisava de um chute rasteiro, porque o goleiro deles estava pegando tudo no alto. A gente precisa chutar uma rasteira para testá-lo e eu consegui. Eu fico muito feliz - afirmou Paulinho.

continua após a publicidade

- O treinador está fazendo de tudo pra me fazer pertencente ao grupo nesse momento difícil pra mim que eu estou vindo de uma lesão grave onde incomoda bastante, ainda dói bastante. Em uma competição como essa, um Mundial não tem muito o que você lamentar, o tempo que você tem, você tem que fazer acontecer e eu estou tentando desfrutar e aproveitar isso - completou o atacante palmeirense.