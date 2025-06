Fuchs celebra vaga do Palmeiras apesar dos desfalques: ‘Entre os melhores do mundo’

FILADÉLFIA (EUA) - Visivelmente exausto após 120 minutos em campo, Bruno Fuchs destacou o apoio do técnico Abel Ferreira e da torcida do Palmeiras como fundamentais para a classificação às quartas de final, que coloca a equipe entre as oito melhores do Mundial.

continua após a publicidade

+ Paulinho exorciza fantasma e mantém sonho do Palmeiras vivo no Mundial

Assim como nas outras partidas disputadas nos Estados Unidos, a torcida do Palmeiras dominou as arquibancadas e levou vantagem em relação aos rivais, inclusive diante do Inter Miami, que atuou em casa no Hard Rock Stadium.

- Um orgulho muito grande estar entre os oito melhores do mundo. Mostra a força do nosso grupo, do nosso trabalho, do professor (Abel Ferreira) e da torcida. Eles tem sido muito importantes para nós, o que eles tem feito aqui (Estados Unidos) é incrível - afirmou o zagueiro.

continua após a publicidade

+ Paulinho decide na prorrogação, Palmeiras elimina o Botafogo e avança no Mundial

Palmeiras terá desfalques nas quartas do Mundial

Em meio à classificação, o Palmeiras perdeu dois titulares para o próximo compromisso. O capitão Gustavo Gómez foi expulso e cumprirá suspensão, assim como Piquerez, que recebeu o segundo cartão amarelo.

- Sobre a defesa... o Murilo, infelizmente, sofreu uma lesão, o grupo sente muito a perda, os outros, suspensão. Hoje eu pude entrar, passar o jogo sem sofrer gols, mostra a força do grupo, da entrega e concerteza o Abel vai fazer as melhores possíveis para o próximo jogo - completou.

continua após a publicidade

Bruno Fuchs comentou sobre os desfalques do Palmeiras nas quartas de final do Mundial (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Com isso, a tendência é que Bruno Fuchs permaneça na equipe titular e forme dupla de zaga ao lado de Micael. Giay é o favorito para atuar pela direita, enquanto Vanderlan é o substituto imediato de Piquerez.